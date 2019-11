Kein anderer Begriff steht so sehr für maximale Funktionalität und beste Qualität wie TRILOGY. Damit bezeichnet der fanzösische Bergsport-Spezialist seine Highend-Kollektion, die einst als Hommage an eine der Sternstunden der neueren Alpingeschichte ins Leben gerufen wurde. So war es Christophe Profit im Winter 1987 mit seiner Millet-Ausrüstung gelungen, die drei anspruchsvollsten Nordwände der Alpen zu durchsteigen – Grandes Jorasses, Eiger und Matterhorn. Dem nicht genug, gelang ihm die Alpentrilogie in weniger als 42 Stunden. Eine Leistung, die in der damaligen Outdoor- und Bergsteigerszene für große Aufregung sorgte und eine regelrechte Ära des schnellen Alpinismus mit minimalem Gepäck einläutete.

Attribute, die sich neben später auch in den einzelnen Produkten der Trilogy-Serie wiederspiegeln sollten. Bis heute stattet Millet gleich drei Bergführerschaften in Chamonix, Grindelwald und Cervinia mit seiner technischsten, leichtesten und vor allem strapazierfähigsten Ausrüstung aus. Wetterfeste und vor allem innovative Bergsport-Produkte, die in erster Linie den ehrgeizigen Ansprüchen leistungsorientierter Alpinisten gerecht werden. Wir stellen euch die wichtigsten Highlights der neuen Trilogy-Kollektion 2019/20 kurz vor.

MILLET TRILOGY V ICON DUAL GORE-TEX® PRO – wasserdichte und robuste Hardshelljacke

Als Ikone unter den Trilogy-Produkten verbindet die Hardhsell hohe Abriebfestigkeit mit geringem Gewicht und zahlreichen funktionalen Elementen. Die Kombination gleich mehrerer GORE-TEX®-Materialien macht die Jacke extrem robust und atmungsaktiver als vergleichbare Modelle anderer Outdoormarken. Der schmale Schnitt bedeutet weniger störendes Material und ermöglicht noch flüssigere Bewegungsabläufe am Berg. Ein Klassiker für Alpinisten, der als Damen- und Herrenmodell bei allen mit Millet ausgestatteten Bergführerpartnern im Einsatz ist. Gewicht: 465 g (Herren) / 390 g (Damen), Preis: 579,95 Euro (UVP)

MILLET TRILOGY GORE-TEX® PRO PANT – wasserdichte und extrem abriebfeste Hardshellhose

Passend zur Hardshelljacke haben die Franzosen auch eine wasserdichte Überhose im Sortiment, die selbst unter härtesten Bedingungen zuverlässigen Schutz vor widrigsten Wetterbedingungen bietet. Atmungsaktiv und strapazierfähig wurde die Hose vor allem auf Leichtigkeit und Energieeffizienz getrimmt. So wurde lediglich der untere Teil der Beine mit Cordura® verstärkt, um Gewicht zu sparen und dem erhöhten Abrieb durch Skikanten bzw. Steigeisen standzuhalten. Ausgestattet mit durchgehenden Reißverschlüssen entlang der gesamten Beinlänge lässt sich die Hardshell-Hose schnell an- oder ablegen und bei anstrengenden Aktivitäten optimal belüften. Gewicht: 690 g (Herren) / 590 g (Damen), Preis: 549,95 Euro (UVP, Herren) bzw. 519,95 Euro (UVP, Damen)

MILLET TRILOGY DIAMOND DOWN HOODIE – warme und leichte Thermojacke mit einer Füllung aus hydrophober Daunen

Extrem warm und doch klein komprimierbar ist die dicke Daunenjacke die perfekte Wahl für eisige Temperaturen. Als äußere Schicht oder unter einer wasserdichten Hardshell getragen hält die Daunenjacke den Oberkörper zuverlässig warm. Dafür sorgt vor allem die Füllung aus K DRY™ behandelter RDS-Gänsedaune und einer Bauschkraft von 800 cuin, die von einer wind- und waserabweisenden Außenhaut aus Pertex® Diamond geschützt wird. Gewicht: 400 g, Preis: 349,95 Euro (UVP)

MILLET TRILOGY 30 – ein leichter und wetterfester Rucksack mit 30 Liter Volumen

Dieser alpine Rucksack eignet sich optimal für mehrtägige Touren im Hochgebirge und bietet mit seinen 30 Litern Volumen ausreichend Platz für die unterwegs benötigte Ausrüstung. Der technische Backpack zählt zu einer der leichtesten Tragelösungen für anspruchsvolle Bergsteiger im Sortiment von Millet und kommt in minimalistischem Design daher. Darüber hinaus bietet der Rucksack zahlreiche Features für Aktivitäten in hochtechnischem Terrain. Das verarbeitete Dyneema®-Material ist besonders leicht, wetterfest (20.000 mm Wassersäule) und überaus robust. Kompressionsriemen, Hüftgurt und Ausrüstungshalter runden das Multifunktionstalent noch ab. Gewicht: 630 g, Rückenlänge: 46 cm, Preis: 349,95 Euro (UVP)