1993 gründete der britische Bergsteiger Chris Roff die Outdoormarke Montane. Was unweit von Newcastleupon-Thyne als Garagenfirma begann, zählt 25 Jahre später zu einem der bekanntesten Spezialisten für funktionale Bergsportausrütung von der Insel. Nun feiert das Unternehmen sein 25-jähriges Jubiläum und lädt weltweit Frischluftfreunde dazu ein, an einem Foto-Contest teilzunehmen. Verlost wird in den Sommermonaten Juli und August jeweils ein Ausrüstungs-Kit im Gesamtwert von 170 Euro. Mitmachen kann jeder, der unter dem Hashtag #MYMONTANE ein Foto oder Video beim Laufen, Klettern, Bergsteigen, Wandern oder einer anderen Outdooraktivität auf Instagram, Facebook oder Twitter postet. Lediglich Montane-Ausrüstung muss auf den Bildern zu sehen sein. Dazu gilt es, eine kurze Geschichte zur Entstehung des Bildes oder Videos zu erzählen. Mehr Infos und die Teilnahmebedingungen gibt’s hier: www.montane.co.uk

25 Jahre Montane – eine funktionale Outdoorgeschichte

Vielleicht gibt es ein ungeschriebenes Gesetz für die Gründung von Outdoorfirmen: Die Entstehung ist meist ungewöhnlich, bisweilen sogar fast zufällig. Die Geschichte der britischen Firma Montane passt zumindest exakt in dieses Raster. Die Gründer lernten sich bei einer Expedition im damals noch unkartierten Gebiet des Rio Pangal in Chile kennen. Einer von den Beiden, Chris Roff, schneiderte damals schon Jacken aus alten Zelten, die er an Freunde und Bekannte verkaufte. Zurück in England gründet er im Jahr 1993 schließlich Montane. Zu dieser Zeit war der einstige Wirtschaftsstudent und spätere Geschäftspartner Jake Doxat noch Markenmanager in einer Wiskey-Destillerie. 1996 ging Montane jedoch pleite und Jake Doxat stieg mit 16 weiteren Freunden als Anteilseigner ein, um das angeschlagene Outdoorunternehmen zu retten. Doxat ist noch heute Geschäftsführer und die Geldgeber von damals nach wie vor im Besitz ihrer Anteile. Nur Chris Roff verließ im Jahr 2000 das Unternehmen, das sich seitdem mehr und mehr auf hochfunktionelle Outdoorbekleidung für Bergsteiger, Kletterer, Ultra-Läufer und Weitwanderer spezialisiert hatte. Er wanderte mitsamt seiner Familie nach Neuseeland aus.

Holpriger Einstieg mit ultraleichtem Happyend

Der Start in der 80 Quadratmeter kleinen Garage war somit mehr als holprig: Es war eng und wenig komfortabel. Jeden Penny investierte Doxat in seine Firma. Von Anfang an hatte Doxat die Vision, möglichst leichte und zugleich extrem robuste Produkte zu entwickeln. Diese Philosophie verfolgen er und sein Team nach wie vor. Eines der ersten Produkte war der Featherlite Smock. Ein hauchdünner Windbreaker, der als limitierte Auflage im Jubiläumsjahr 2018 neu aufgelegt wird. Ebenso bekannt – vor allem in Expeditionskreisen – ist der Extreme Smock, der als einlagiger Isolationsanorak so manche Nord- und Südpolexpedition begleitet und warm gehalten hat. Mittlerweile ist der Firmensitz nach Ashington unweit von Newcastle verlegt worden, wo sich inzwischen 40 Angestellte um Produktentwicklung, Design, Marketing, Verkauf und Vertrieb kümmern. Ein hauseigenes Team an Kletterern, Ultra-Läufern und Weitwanderern, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben.

Leichte Outdoorausrüstung für extrem schwere Ultraevents

In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen erfolgreich eine umfangreiche Rucksack-Linie auf den Markt gebracht und kann auch im Bereich Accessoires mit seinen Handschuhen und Kopfbedeckungen immer weiter Fuß auf dem deutschen Markt fassen. Die Positionierung der Marke liegt dabei klar auf technischer, sehr leichter und robuster Ausrüstung. Dafür arbeitet Montane gezielt mit Herstellern von hochqualitativen Stoffen wie Pertex, Primaloft, Polartec und GORE-TEX zusammen. Rund 35 Länder weltweit werden mittlerweile bedient. Neben dem Heimatmarkt zählen zu den wichtigsten Absatzmärkten dabei vor allem die USA, Deutschland, Japan und Österreich.

Neben der leichten und hochatmungsaktiven Bekleidung sind vor allem Ultra-Events ein Markenzeichen der Briten. So ist Montane Hauptsponsor des legendären Lakeland 100, einem äußerst harten Ultramarathon im Lake District, bei dem die Teilnehmer 180 Kilometer und rund 6.600 Höhenmeter bewältigen müssen. Weitere hochkarätige Wettbewerbe sind der bis zu 680 Kilometer lange Yukon Arctic Ultra im Februar, der 330 Kilometer lange Tor des Géants im Oktober in den italienischen Alpen rund um Courmayeur und das Spine Race, dass auf dem über 450 Kilometer langen Pennine Wanderweg im Januar stattfindet. Als Markenbotschafter stehen der exzentrische Kletterer Andy Kirkpatrick und der Spitzenbergsteiger Tom Ballard unter Vertrag. Eine enge Partnerschaft besteht zudem auch mit dem British Mountaineering Council (BMC).

Quelle: Montane

13 total views, 13 views today