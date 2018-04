News – Montane Britischer Outdoorausrüster präsentiert neue Rucksäcke für den Sommer 2018

Montane ist Spezialist bei der Entwicklung von innovativen und intuitiven Leichtgewichts-Rucksäcken für Bergsteiger, Kletterer, Läufer, Abenteurer und Athleten, deren Fokus stark auf der Geschwindigkeit liegt. Das haben die Briten nun seit Jahren unter Beweis gestellt. Für die anstehende Frühjahr/Sommersaison 2018 bringen die Briten gleich drei neue Trekking-Rucksäcke auf den Markt – darunter einen neuen Featherlite-Backpack und vier neue universell einsetzbare Bergrucksäcke. Wir stellen euch die tragbaren Highlights kurz vor.

Montane Yupik 65 / 50 und Sirenik 65 (Women’s):

Mit etwas über bzw. unter 1.500 Gramm bei einem Volumen von 65 Litern sind die Neuentwicklungen Yupik und Sirenik extrem leichte Trekkingrucksäcke für lange Unternehmungen. Trotz des niedrigen Gewichts verfügen sie über sämtliche notwenigen Features wie abnehmbare Deckeltasche, separates Bodenfach, integrierter Regenschutz und große Netztaschen außen. Neu ist auch das verstellbare Rückensystem Zephyr AD: Nachdem bisher alle Montane-Rucksäcke ohne einstellbares Tragesystem ausgekommen sind, haben die Briten sich hier etwas Neues einfallen lassen. Das Zephyr AD-System ist extrem flach und mittels Klett sehr schnell und einfach einstellbar. Der Clou ist die Aufhängung an den seitlichen Alurahmen. Dadurch wird gewährleistet, dass die Schultergurte immer genau symmetrisch gleich hoch eingestellt werden.

Die Details:

Besonderheiten: Montane Zephyr AD Rückensystem mit Lüftungskanälen,

Vorgeformter Alurahmen

Material: RAPTOR Featherlite Dreifach, -Ripstop, 100 Denier am HauptteilRAPTOR Endurance, 420 Denier am Boden, Textilschonendes CONTACT Open Mesh, CONTACT Air Mesh an Schulter- und Hüftgurt, HALO Auskleidung

Gewicht: Yupik 65 : 1.598 g / Sirenik 65: 1.475 g / Yupik 50: 1.498 g

Volumen: 65 Liter bzw. 50 Liter

Preis: 189,95 € (Yupik 65 und Sirenik 65); 179,95, € (Yupik 50)

Montane Halogen 33 / 25 bzw. Oxygen 32 / 24 (Damen):

Mit den Halogen- und Oxygen-Rucksäcken bringt Montane vier sehr vielseitige Modelle auf den Markt. Ob alpine Bergtour, Klettersteig und Ski- oder Schneeschuhtour: Die Ausstattung lässt hier keine Wünsche offen. So verfügen die Backpacks über zahlreiche Features wie u. a. zwei übereinander angeordnete dehnbare Netztaschen auf jeder Seite, vielfältige Befestigungsmöglichkeiten mit Schnellverschlusssystem für Stöcke, Pickel, Iso-Matte etc. und eine Buddy-Pocket sowie viele weitere funktionale Details. Die Briten haben eigens das neue Rückensystem Zephyr FX entwickelt. Das extrem leichte und flexible Rückenpad weist Kanäle für die Belüftung auf. Das Pad ist mit einem feinen Mesh überzogen, das den Tragekomfort zusätzlich erhöht und das Material von Shell oder Midlayer schont.

Besonderheiten: Seitlich versetzter Klick- and Go-Brustgurt, Rückenpad und Schultergurte der Damenrucksäcke sind speziell auf weibliche Anatomie

zugeschnitten

Material: RAPTOR GEO 210 Denier am Hauptteil, RAPTOR Endurance, 420 Denier am Boden, Textilschonendes CONTACT Open Mesh am Rücken, CONTACT Air Mesh an Schulter- und Hüftgurt, HALO Auskleidung

Gewicht: 880 g (Halogen 33) / 850 g (Oxygen 32) / 830 g (Halogen 25) / 758 g (Oxygen 24)

Größen: S-M; M-L

Volumen: 33, 32, 25, 24 Liter

Preis: 109,95 € (Halogen 33 / W’s Oxygen 32), 94,95 € (Halogen 25 / W’S Oxygen 24)

Montane Women’s Featherlite 21:

Zu den Featherlite-Geschwistern mit 35, 30 und 23 Litern Volumen kommt jetzt die 21 Liter-Damenversion hinzu. Dieser technische, extrem leichte Tagesrucksack lässt sich in der eigenen Deckeltasche verstauen und ist so ideal für Gipfeltage und schnelle alpine Unternehmungen geeignet.

Die Details:

Besonderheiten: innenliegendes Sicherheitsfach und externes Buddy-Fach, Rundumlaufender RV für die Hauptöffnung für verbesserten Zugriff, Herausnehmbares Rücken-Schaumstoffpolster, Deckeltasche ist Packtasche für kompletten Rucksack

Material: RAPTOR Featherlite Dreifach-Ripstop in 100 Denier am Hauptteil mit spezieller PUBeschichtung gegen Abrieb, CONTACT Air Mesh Plus an Schultergurten und Hüftflossen, HALO-Auskleidung

Volumen: 21l

Gewicht: 622 g / 522 g ohne Rückenpolster

Preis: 84,95 €