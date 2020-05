Die Gewinnung neuer Daunen benötigt über 70% mehr Wasser als per Recycling-Verfahren und bedeutet auch für die Tierwelt eine enorme Belastung. Gerade unter diesen Gesichtspunkten schont “Daunenrecycling” die Umwelt und natürliche Ressourcen. Grund genug für Mountain Equipment gemeinsam mit dem Outdoor-Fachhändler „Unterwegs“ von Mitte Mai bis Ende Juni 2020 alle Kunden dazu aufzurufen, sowohl alte als auch nicht mehr benötigte Daunenprodukte (z.B. Schlafsäcke, Jacken, Decken, Kissen) in den 16 deutschlandweit teilnehmenden Filialen (Bielefeld, Bonn, Bremen, Celle, Duisburg, Erfurt, Flensburg, Göttingen, Hamm, Höxter, Kiel, Leipzig, Münster, Oldenburg, Wesel und Wilhelmshaven) abzugeben.

Der Daunenspezialist wird die gebrauchten Daunen anschließend aufwändig reinigen und dann für neue Produkte recyceln. Damit setzt Mountain Equipment sein Engagement in puncto Nachhaltigkeit weiter fort. So hatte die im letzten Jahr gemeinsam mit der der Jugend des Deutschen Alpenvereins initiierte „DownUpCycling“-Aktion bereits fast 3 Tonnen an gebrauchten Daunenprodukten eingebracht, von denen wiederrum 95% wiederverwertet werden konnten – sei es für Schlafsäcke, Daunenjacke oder andere Outdoorprodukte.