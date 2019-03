Innovation in Bezug auf Tragekomfort und Leistung kann nicht mit einer Einheitsgröße für alle erreicht werden. Aus diesem Grund erweitert Osprey seit 25 Jahren ständig sein Angebot an Ruckäcken, die speziell für Frauen entwickelt wurden. Deren ergonomisches Design und die angepassten Charakteristiken sind optimal auf den weiblichen Körperbau abgestimmt. So verfügen die Frauenmodelle des US-amerikanischen Backpack-Spezialisten über ein eigens entwickeltes Rückensystem, das eine perfekte Passform für weibliche Outdoorsportler sowie ein Höchstmaß an Tragekomfort und Lastenverteilung bieten soll.

Kleine, aber feine Details für den perfekten Damenrucksack

Der Nackenbereich ist schmaler und auch die Proportionen sind speziell durch unterschiedliche Polsterungsdicken angepasst. Dies bietet eine besonders anatomische Passform für die weibliche Anatomie an Hals, Schultern und Brustkorb. Die ergonomisch geformten Schultergurte sitzen an der Seite des Körpers und bieten somit einen besseren Tragekomfort entlang des Oberkörpers. Die Frauenrucksäcke sind so konstruiert, dass sie kürzer und schmaler sind. Die zusätzliche Tiefe an den richtigen Stellen des Rucksacks bietet zudem mehr Bewegungsfreiheit und Stabilität. Auch der Hüftgurt ist speziell geformt, um der Anatomie weiblicher Outdoorsportler eine optimale Unterstützung zu bieten.

17 Rucksack-Serien und 41 Backpack-Modelle für Damen

Osprey hat insgesamt 17 Rucksackserien im Sortiment, die sich gezielt an Damen richten. Stolze 41 Modelle speziell für Frauen wurden designt und sind für alle Aktivitäten geeignet sind.

Wanderrucksack – Tempest: Der legendäre Wanderrucksack, wurde für Tragekomfort und Vielseitigkeit auf Tagestouren entwickelt. Das Rückensystem des Tempest bietet eine beeindruckende Passform für Frauen. Hüft- und Schultergurte, Nackenbereich und Rückenplatte sind ergonomisch geformt. Preis: ab 100 Euro (UVP).

Trekkingrucksack – Kyte: Der neue, speziell für Frauen designte Backpack ist ein bewährter, robuster und leistungsstarker Rucksack, der eine für Frauen optimierte Passform besitzt und daher auch schwerere Lasten bewältigen kann. Ohne dabei Abstriche beim Tragekomfort zu machen. Ob bergiges Gelände, tiefe Wälder oder gewundene Pfade, dieser Trekkingrucksack setzt überall neue Maßstäbe. Beste Qualität, die wir in unserem Testbericht zum Kyte 66 für euch niedergeschrieben haben. Preis: ab 170 Euro (UVP).

Trinkrucksack – Kitsuma: Wenn es darum geht, bei sportlichen Herausforderungen ausreichend zu trinken, ist der speziell für Frauen designte Kitsuma die ideale Wasserquelle für untewegs. Die praktische Lösung vereint ein integriertes Trinksystem mit hervorragender Passform und Tragekomfort und hilft dabei, die eigenen Grenzen neu zu definieren. Preis: ab 60 Euro (UVP).

Fahrradrucksack – Raven: Der speziell für Frauen konzipierte Raven ist der ideale Trinkrucksack zum Biken. Entwickelt, um die Ausrüstung und ausreichend Wasser bei kurzen oder ausgedehnten Touren mit dem Mountainbike zu transportieren. Preis: ab 130 Euro (UVP).

Quelle: Osprey

