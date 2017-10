News – Osprey / Mountain Wilderness / EOCA Cleaning Up the Alps – gemeinsam Verantwortung tragen

Der Rucksack-Spezialist Osprey setzt auch in Zukunft auf die Partnerschaft mit der European Outdoor Conservation Association . Osprey Europe ist bereits seit 2013 engagiertes Summit Member der EOCA und hat seitdem mehrere Projekte wie das äußerst erfolgreiche Raubvogelschutzprojekt in Georgien unterstützt. Dieses Jahr kamen allein 30.000 € für das Mountain Wilderness Projekt „Cleaning up the Alps“ an Spenden dazu, welche die Gesamtkosten dieses wichtigen Projekts decken soll.Weitere Infos gibt’s unter: www.eoca.de

Mountain Wilderness – NGO zur Erhaltung der wilden Bergwelt

Mountain Wilderness (NGO) bringt weltweit Bergsteiger und Bergliebhaber zusammen, um die Natur in den Bergen zu schützen und die letzten Wildnis-Gebiete in den Bergregionen zu erhalten. Mountain Wilderness möchte Alpinisten und Bergliebhaber auf der ganzen Welt vereinen, um die letzten wilden Bergregionen für die Gegenwart und die Zukunft zu erhalten. Ein Grossteil der Arbeit besteht darin, mithilfe von Freiwilligen sowie Einheimischen, jungen Straftätern und älteren Gefängnisinsassen die Überbleibsel veralteter bzw. stillgelegter Strukturen zu beseitigen. Denn diese bergen ein ungeahntes Risiko für die Bergbewohner – seien es die Schafhirten, die Touristen oder wild lebende Tiere wie bodenbrütende Vögel, Gämsen oder Steinböcke.

Seit 2002 arbeitet Mountain Wilderness an diesem Problem und setzt sich weltweit für mehr Bewusstsein bzgl. der negativen Einflüsse urbaner Rückstände auf Fauna und Flora, Erde und Flüsse und auf das globale Ökosystem ein. Mit der Finanzspritze seitens Osprey werden drei separate Aufräumungsoperationen realisiert inkl. Nationalpark Mercantour und das Cerces Massiv, wo Stacheldraht und anderer Müll aus dem Zweiten Weltkrieg noch immer Tiere und Wanderer gefährden.