Osprey hat seine beliebte PackSizer App einen Neuanstrich verpasst. Mit der PackSizer 2.0 soll es jetzt noch besser möglich sein, die eigene Rückenlänge mithilfe der Handykamera zu ermitteln. Denn nur mit der korrekt gewählten Rucksackgröße lässt sich aus dem akuellen Backpack-Angebot von Osprey auch das zu 100% passende Modell bestimmen. Zudem ist die Wahl der richtigen Rucksackgröße essentiell für eine perfekte Passform und maximalen Tragekomfort. Die kostenlose App steht sowohl für Android-Devices im Google Play Store als auch für iPhone und iPad im App Store zur Verfügung.

Neue Features für die Wahl des passenden Rucksack-Modells

Sobald die Rucksackgröße bestimmt wurde, kann der/die Nutzer/in alle passenden Rucksäcke von Osprey ansehen, nach Aktivitäten wie Wandern, Trekking und Reisen filtern, mehr über die Features der einzelnen Rucksäcke erfahren und schließlich auf die Website gehen, um den passenden Rucksack online zu erwerben oder einen Händler in direkter Umgebung zu finden. Die PackSizer-App verfügt zudem über ein Ressourcenzentrum, in dem Anleitungen zur Auswahl des richtigen Rucksacks sowie wertvolle Tipps zur Abenteuervorbereitung zu finden sind. Ansprechend und innovativ gestaltet, können Nutzer die richtige Rucksackgröße in nur 3 einfachen Schritten ermitteln. Ebenso besteht auch die Möglichkeit, die Größe manuell zu bestimmen, um sich anschließend passende Osprey Modelle vorschlagen zu lassen.

