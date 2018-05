News – OutDoor by ISPO Outdoor-Sportmesse ab Sommer 2019 für drei Jahre indoor in München

Vom 30. Juni bis 3. Juli 2019 findet erstmals die OutDoor by ISPO in München statt. Damit wechselt die sonst am Bodensee in Friedrichshafen ausgetragene Sportfachmesse im Zuge einer Ausschreibung im Jahr 2017 für mindestens drei Jahre den Standort. Nach eigenen Angaben konnte die Messe München dank ihres erfahrenen ISPO-Team die Mitglieder der European Outdoor Group (EOG) und einem neuen innovativen Konzept überzeugen. Messechef Klaus Dittrich verrät zum neuen OutDoor-Konzept vorab: „Segmente wie Trailrunning oder Wassersport, die für den Konsumenten heute schon längst Outdoor sind, werden Teil der neuen OutDoor by ISPO. Wir greifen diese Themen und weitere auf und entwickeln sie sowohl für Aussteller als auch Fachbesucher weiter.“ Vorgestellt werden zudem neue Beteiligungsmöglichkeiten für Aussteller, auf Händler zugeschnittene Angebote sowie eigene Events für Konsumenten im Umfeld der Messe.

Am 27. Juni 2018 findet im ICM (Internationales Congress Center München) die Auftaktveranstaltung zum neuen internationalen Outdoor-Event statt, bei dem weitere Details bekannt gegeben werden sollen. Weitere Infos gibt’s unter: www.ispo.com/outdoor