News – Patagonia On the road again – die Patagonia Worn Wear Tour 2017

Im letzen Jahr waren wir beim Auftakt der Patagonia Worn Wear Tour Europe live in München vor Ort und konnten aus erster Hand den erstklassigen Reparatur-Service für Outdoor-Kleidung in Anspruch nehmen. Auch in diesem Jahr machen sich die Schneider und Schneiderinnen von Patagonia wieder auf großer Europatour und geben euch die Möglichkeit, eure Lieblingsstücke wieder fit zu machen. Vom 31. März bis zum 06. August 2017 stoppt die Worn Wear Tour in insgesamt 16 Städten in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Worn Wear Team repariert Kleidung aller Marken kostenlos – seien es kaputte Reißverschlüsse, Löcher in der Hose oder Risse in der Daunenjacke. Außerdem wird gezeigt, wie man kleine Reparaturen selbst erledigen kann. Outdoor-Fans brauchen also nur ihre beschädigte Outdoorbekleidung mitbringen, ein wenig Zeit und natürlich gute Laune.