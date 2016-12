News – Petzl/NAO+ Steuerung per App – Die neue Petzl NAO+ Stirnlampe

Bereits die Vorgängerin Petzl NAO ist aus der ambitionierten Lauf- und Bergsportszene nicht wegzudenken. Nun erscheint sie in der neuesten Generation, als NAO+, die via Bluetooth mit dem Handy verbunden und in Echtzeit gesteuert werden kann. Unter anderem zeigt die App auf das Prozent genau den aktuellen Akku-Ladestand und die damit verbundene Leuchtdauer an.

Vor allem für Trail- und Ultraläufer, Skitourengeher und Bergsteiger ist die neue NAO+ die erste Wahl. Mit einer Leuchtstärke von 750 Lumen ist sie ideal für alle Sportler, die bei Dunkelheit nicht auf ihre dynamischen Aktivitäten verzichten wollen.

Steuerung via App – ein weltweit einmaliges Ausstattungsmerkmal

Durch die App wird eine neue Option ermöglicht. Beipiel: Weiß ein Läufer, dass er während eines Wettkampfs ca. drei Stunden im Dunkeln unterwegs sein wird, kann er per App die Brenndauer auf genau diesen Zeitraum einstellen. So definiert er, dass die Lampe aus dem Akku die maximale Leuchtstärke rausholt.

Für die App-Steuerung wird die neue Petzl NAO+ Stirnlampe mit dem Handy oder Tablet verbunden. Auf dem Display kann das gewünschte Programm – insgesamt stehen fünf vordefinierte Modi zur Auswahl – vorgegeben werden. Im Notfall-Modus können sogar Notrufsignale via Eingabefeld in Licht-Morsezeichen umgesetzt werden (z.B. S O S).

Die kostenlose Petzl App MyPetzl Light ist im Apple Store für IOS-Geräte (ab IOS7) sowie im Play Store für sämtliche Android-Geräte (ab Android 4.3) verfügbar.

Petzl NAO+ – eine Stirnlampe die so hell leuchtet wie nötig

Das ins Akkugehäuse integrierte Rotlicht ist vor allem im urbanen Einsatz ein Sicherheitsplus. Die NAO+ kann wahlweise mit dem integrierten Akku oder auch mit Batterien betrieben werden. Der sensorgesteuerte REACTIVE LIGHTING Modus ist nicht nur praktisch, weil manuelle Eingriffe auf ein Minimum reduziert werden, sondern spart auch Strom, da die Lampe immer nur so hell leuchtet wie es in der jeweiligen Situation nötig ist.

Insgesamt leistet die neue Petzl NAO+ jetzt maximal 750 Lumen an Lichtmenge und leuchtet damit bis zu einer größtmöglichen Distanz von 140 m. Die Akkuleistung beträgt im REACTIVE LIGHTING Modus längstens 6,5 Stunden. Im reduzierten Modus (MAX AUTONOMY) liefert der Akku für maximal 12 Stunden Energie. In allen Betriebsmodi ist ein 15 Lumen starker Reservemodus verfügbar, der noch für gut zwei Stunden Licht ins Dunkel bringt.