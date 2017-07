News – Polartec® Alpha®: Neues „Puffy-Isolationsmaterial“ sorgt für Furore in der Outdoorbranche

Mit der Einführung des neuen Polartec® Alpha® auf der diesjährigen ispo 2013 will das US-amerikanische Unternehmen offenbahr die Welt der Wärmeisolation neu definieren. Zumindest verspricht der Spezialist für Funktionstextilien eine Revolution für den Outdoormarkt. Die Branche feierte das neue „Puffy*-Material“ bereits mit zahlreichen Auszeichnungen (u.a. ispo Award 2013 in Gold) und lobt es für seine bisher unerreichte Atmungsaktivität, hervorragende Isolationseigenschaften und optimalen Feuchtigkeitstransport. Ähnlich der synthetischen Funktionalitäten des beliebten Primaloft-Materials soll Polartec® Alpha® auch im nassen Zustand wärmen, aber wesentlich schneller trocknen als alle am Markt vorhandenen Technologien.

Neue Puffy-ähnliche Styles ab sofort im Handel erhältlich

Im Gegensatz zu Daune und anderen synthetischen Wärmeisolationen handelt es sich bei Polartec® Alpha® um eine durchgehende, locker gestrickte Lage (Gewirk), die stabil bleibt und nicht verrutschen kann und deren Fasern sich nicht lösen können. Der Vorteil: Das Material kann mit offeneren, poröseren und atmungsaktiveren Stoffen auf der Innen- und Außenseite zu „Puffy“-ähnlichen Styles verarbeitet werden. Das Resultat ist eine aktive Wärmeisolation, die einen Luftaustausch zulässt und in dynamischen Situationen einen verbesserten Tragekomfort ermöglicht. Dennoch ist es extrem robust und zudem auch noch windabweisend. Das neue Polartec® Alpha® ist ab sofort in ausgewählten Modellen der aktuellen Kollektionen folgender Outdoormarken im Handel erhältlich: 66°North, Eddie Bauer, Eider, Mammut, Marmot, Montane, Mountain Equipment, Rab, Ternua, Terry Cycle, The North Face, Trangoworld, Vaude und Westcomb.

*A.d.R.: Unter einem Puffy ist eine dünne, synthetische Wärmeisolation zu verstehen, die sowohl als Midlayer als auch als dünne Außenschicht getragen werden kann.