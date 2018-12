Polartec präsentierte jüngst die erste Stofftechnologie, bei der die Faserablösung nach eigenen Angaben nachweislich reduziert werden kann. Polartec® Power Air™ bietet demnach hervorragenden Wärmerückhalt und fünfmal weniger Faserverlust als andere Premium Midlayer Textilien. Ziel war es, eine umweltfreundlichere Strickkonstruktion zu entwickeln. Polartec® Power Air™ ist damit die erste Stoffkonstruktion aus Endlosfasern, die Luft und Fasern einschließt. Mit dieser Innovation hat Polartec ein Fundament geschaffen, den Mikrofaserverlust zukünftig in allen Bekleidungskategorien wie Wärmeisolationen, Lightweight, Next-to-Skin sowie Wetterschutz zu reduzieren. Kaum auf dem Markt, erhielt die Innovation mit dem Future Textile Award 2018 bereits die erste Auszeichnung als beste Innovation in der Kategorie „Nachhaltige Textilien“. Als ersten Outdoor-Partner konnten adidas terrex und Houdini gewonnen werden, die das nachhaltige Funkionsmaterial in ihre Kollektionen integrieren wollen.

Weniger Umweltbelastung dank minimiertem Mikrofaserverlust

Eine funktionale Wärmeisolation wurde bisher vor allem durch hochflorige Strickkonstruktionen erreicht, die Wärme in erster Linie speichern. Ein Problem dabei: Freiliegende Fasern können sich im alltäglichen Gebrauch ablösen. Mit Polartec® Power Air™ präsentiert der US-amerikanische Textil-Spezialist nun eine neue, revolutionäre Strickkonstruktion, die Fasern einschließen soll. Hierfür bilden zwei Oberflächen individuelle Lufttaschen, die zugleich auch Wärme speichern. Die äußere Hülle fungiert zudem als Schutzbarriere, um das Abwandern von Mikrofasern in die Umwelt zu verhindern. Das Ergebnis ist ein unglaublich robuster Stoff, der einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltigem Umweltschutz bedeutet. Die erste Version des neuen Funktionsmaterials ähnelt vom Aufbau her einer „Luftpolsterfolie“ mit einer Gitterstruktur auf der Innenseite, die für Wärmerückhalt und gleichzeitige Atmungsaktivität sorgt. Die glatte Außenseite reduziert hingegen den Widerstand, verhindert Pilling und integriert sich so noch leichter im Layeringsystem.

Polartec® Power Air™ ist das Resultat einer mehrjährigen Entwicklung mit tausenden von Arbeitsstunden und zählt zur Kategorie Polartec® Eco-Engineering™. Unter diesem Begriff werden alle Materialien geführt, die aus recycelten Inhalten gefertigt werden. Außerdem gehören fortschrittliche Produktionstechniken, hocheffiziente Logistik sowie strenge Tests und Zertifizierungen zum Polartec® Eco-Engineering™. Nur so ist eine einzigartige Innovationspipeline möglich, die sich der Produktion nachhaltiger Stoffe mit herausragenden Leistungsmerkmalen widmet.

Quelle: Polartec

