News – Polartec® Power Fill™ Polartec präsentiert neuen Funktionsstoff mit wattierter Wärmeisolation

Nach der Einführung von Polartec® Alpha™ ergänzt der US-amerikanische Textilspezialist Polartec sein Portfolio mit einem neuen wattierten Isolationsmaterial. Bei Polartec® Power Fill™ handelt es sich um eine weiche und flexible Matrix aus Polyestergarnen in einer geschützten Hohlfaser-Konstruktion. Diese bildet Tausende von kleinen Lufttaschen, die kontinuierlich Körperwärme speichern und dadurch eine wärmeisolierende Schicht zwischen der Innentemperatur eines Bekleidungsstückes und der kalten Außentemperatur bilden. Das besondere an dem neuen Material ist ein einzigartiges und kontrolliertes Schmelzverfahren, bei dem die Hohlfasern miteinander verbunden werden. Das soll für eine deutlich höhere Langlebigkeit sorgen und flexiblere Einsatzmöglichkeiten in einer breiten Palette von Outdoor-Bekleidung erlauben.

Die hydrophoben Eigenschaften der Polyesterfaser sorgen zuddem dafür, dass Polartec® Power Fill™ keine Feuchtigkeit aufnimmt, schnell trocknet und durch ein hervorragendes Wärme-Gewicht-Verhältnis punkten kann. Damit auch die Nachhaltigkeit nicht zu kurz kommt, besteht das neue Isolationsmaterial zu 80% aus „recyceltem Post-Consumer Inhalt“. Polartec® Power Fill™ wird mit 60, 80, 100 und 135 g/m2 im Handel erhältlich sein und kommt erstmals im Herbst 2017 bei den teilnehmenden Outdoormarken zum Einsatz.

Quelle: Polartec