Der Isolations-Spezialist PrimaLoft beweist mit seiner neuen PrimaLoft® Cross Core™ Technologie einmal mehr Innovationskraft im Bereich der Materialtechnologie. Hierfür wurden laut Herstellerangaben bestehende Materialien mit revolutionären Technologien verschmolzen, um noch mehr Wärmeleistung, Komfort und Schutz bieten zu können. Demnach werden bewährte PrimaLoft® Produkte mit der innovativen Aerogel Technologie ausgestattet, die unter anderem von NASA Forschern in der Raumfahrt eingesetzt wird. Auf der diesjährigen internationalen Sportmesse in München (ISPO) konnten somit gleich drei neue Kategorien vorgestellt werden, die ab der kommenden Wintersaison 2019/20 bei über 30 Markenpartnern zum Einsatz kommen.

PrimaLoft® Gold Insulation mit Cross Core™ Technologie

Je dicker, desto besser, lautete früher das Zauberwort: Die Cross Core™ Technologie hingegen definiert die Wärme-zu-Gewicht-Gleichung neu. Denn in dieser neuartigen Isolation wird die bekannte PrimaLoft® Gold Insulation mit Aerogel verbunden, dem Nonplusultra in leichtgewichtiger Thermoisolation. Dadurch entsteht eine unvergleichliche Wärmeleistung – und zwar ganz gleich, unter welchen Witterungsbedingungen. In Zahlen ausgedrückt hält das neue Isolationsmaterial bei gleichem Gewicht bis zu 52 % wärmer* als PrimaLoft® Gold Insulation und soll zu 35 % aus Recyclingmaterial bestehen.

PrimaLoft® Gold Insulation Hi-Loft Ultra mit Cross Core™

Wenn die Bauschkraft einer Isolation abnimmt, verliert sie an Wärmeleistung. Dank seiner akkordeonartigen Struktur, bietet das bisherige Isolartionsmaterial nun dank der Cross-Core™ Technologie beständige Bauschkraft und ein schnelles Rücksprungverhalten. Das bringt anhaltende Wärme bei geringem Gewicht. Die Verbindung von Aerogel mit den senkrecht überlappenden PrimaLoft® Fasern hält auch auf Dauer bauschig warm – ohne großes Gewicht, aber mit 25 % Recyclingmaterial.

PrimaLoft® Silver Insulation ThermoPlume® mit Cross Core™

Die Kombination mit der neuen Cross Core™ Technologie stellt den nächsten Schritt in der Entwicklung loser Synthetikisolationen dar. Durch die Verbindung jeder einzelnen der kleinen, seidenweichen Faserbüscheln mit Aerogel bietet diese Isolation die Optik und Performance von Naturdaunen und bis zu 12% mehr Wärmeleistung als PrimaLoft® Black Insulation ThermoPlume®. Diese lose Isolationsfüllung ist extrem komprimierbar, langlebig, robust und ist mit einer wasserabweisende Oberflächenveredlung ausgestattet.

