News – Rother Bergverlag Neuer Wanderführer – in 70 Etappen über die Alpen von Wien zum Lago Maggiore

Einmal einen ganzen Sommer lang Auszeit in den Bergen nehmen, die Natur und die Freiheit genießen – davon träumt wohl jeder leidenschaftliche Bergsportler. Auf die Ambitionierten unter ihnen wartet jetzt eine ganz besondere Herausforderung: zu Fuß über die Alpen – und zwar der Länge nach und in 70 Etappen von Wien bis zu den Oberitalienischen Seen. Erstmals präsentiert der Rother Bergverlag nun einen Wanderführer für diese einzigartige Weitwanderroute, die vom Autor selbst konzipiert wurde. Diese führt von Wien aus immer entlang des wetterbegünstigten Südrands der Alpen bis zum Lago Maggiore. Das handliche Buch liefert hierfür alle nötigen Informationen – egal, ob man die ganze Route am Stück gehen will oder auf mehrere Trips aufteilt.

Alpenüberquerung XXL mit 1.300 Kilometern zu Fuß

Stolze 1.300 Kilometer lang ist die Tour der Superlative, bei der 70.000 schweißtreibende Höhenmeter bewältigt und vier Alpenstaaten – Österreich, Slowenien, Italien und die Schweiz – sowie knapp 20 Gebirgsgruppen durchquert werden. Der Autor Martin Marktl hat bereits mehrere tausend Weitwander-Kilometer in den Beinen , weshalb gerade er viele nützliche Praxistipps für die Vorbereitung einer solchen Unternehmung parat hält. So präsentiert er die einzelnen Etappen mit zahlreichen Details zur Infrastruktur am Weg, insbesondere zu Einkehr und Nächtigung sowie Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, falls man einmal eine Etappe überbrücken bzw. auslassen will oder muss. Das erleichtert die Planung der einzelnen Etappen und die mögliche Aufteilung des Fernwanderweges auf mehrere Urlaube. Wie für die Rother Wanderführer üblich erhält der Leser verlässliche Wegbeschreibungen sowie Wanderkärtchen und Höhenprofile. Alternativ stehen auf der Internetseite des Bergverlag Rother auch noch weitere GPS-Daten zum Download bereit.

Die Details:

Verlag: Rother Bergverlag

Autor: Martin Marktl

Titel: Alpenüberquerung Wien – Lago Maggiore, 70 Etappen – vom Wienerwald ins Tessin

Inhalt: 280 Seiten mit 206 Fotos, 70 Höhenprofilen, 70 Wanderkärtchen im Maßstab 1:75.000 sowie zwei Übersichtskarten im Maßstab 1:3.000.000 und 1:5.000.000, GPS-Daten zum Download

Format: 11,5 x 16,5 cm, kartoniert mit Polytex-Laminierung

Preis: € 18,90 (D) € 19,50 (A) SFr 25,50