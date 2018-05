News – RugGear®, Garmin® & CrossCall Smarte und extrem robuste Gadgets für Outdoorsportler

Mobile Endgeräte und smarte Begleiter sind im Outdoorsport längst nicht mehr die Ausnahme, sondern inzwischen die Regel. Vom GPS-Gerät bis hin zum stoßfesten Smartphone wandern so einige Gadgets regelmäßige nach draußen, sei es um den Weg zu weisen oder im Notfall die Bergwacht rufen zu können. Um den hohen Anforderungen bei einer anspruchsvollen Bergtour gerecht zu werden und auch einen Sturz aus größerer Höhe problemlos überstehen zu können, braucht es jedoch eine entsprechend robuste Schale. Wir stellen euch ein paar Highlights für die Sommer- und Herbstsaison 2018 vor.

RugGear® RG-PTTTW1 – wasserfeste Smartwatch mit Walkie Talkie Funktion

Walkie Talkie am Handgelenk: RugGear® präsentiert weltweit erste 4G Smartwatch auf Basis von Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100 mit Push-to-Talk-Technologie. Die RugGear RG-PTTTW1 läuft autark unter Android 7.1 Wear – kein Companion Phone erforderlich und unterstützt zudem LTE, WLAN und Bluetooth 4.1 LE für schnelle Sprach- und Datenkommunikation.

Ausgestattet mit einem Arbeitsspeicher von 512 MB sowie einem internen Speicher von 4 GB erledigt die RG-PTTW1 auch anspruchsvolle Aufgaben und ist dank Industriestandard IP65 zudem unempfindlich gegen Wasser und andere Flüssigkeiten. Die nur 65 Gramm leichte Smartwatch verfügt zudem über eine 2 MP-Kamera, einen GPS-Sensor sowie über ein Mikrofon und einen erstaunlich kräftigen Lautsprecher, um als vollwertiges Walkie Talkie eingesetzt werden zu können.

RugGear® RG850 – extrem robustes Outdoor-Smartphone mit 18:9 Display

RugGear® stellt mit dem RG850 das weltweit erste Outdoor-Smartphone mit Android 8.1 (Oreo) Betriebssystem und 5,99 Zoll (15,22 cm) AMOLED sowie 18:9 Display aus Corning® Gorilla® Glass vor. Für ausreichend Rechenpower unter widrigsten Bedingungen sorgt die Qualcomm Snapdragon 430-Plattform mit bis zu 1,4 GHz Taktfrequenz. Dem Prozessor zur Seite stehen 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB interner Speicher, der sich mittels MicroSD-Karte auf bis zu 128 GB erweitern lässt. Für die nötige Energie sorgt ein 4.000 mAh Akku. Hinzu kommt noch eine Hauptkamera mit 12 Megapixel sowie eine Frontkamera mit 8 MP Sensor. Diverse Sensoren wie Umgebungslichtsensor, G-Sensor, Gyroskop, Annäherungssensor und Magnetsensor runden das Ausstattungspaket ab. Punktgenau zum Ziel geht es dank der sehr genauen GPS-Navigation via A-GPS, GLONASS und BeiDou. Zudem unterstützt das ultra-robuste Outdoor-Smartphone NFC, WLAN und Bluetooth 4.2.

Das Dual-SIM Smartphone ist dank einer speziellen Polycarbonat-Mischung für das Gehäuse sowie speziell angeordneten Crash-Zonen im Gehäuse nach Industriestandard IP68 stoß- sowie bis zu 30 Minuten lang wasserdicht und erfüllt zudem den Militärstandard MIL-STD 810G. Damit ist es gegen alle Arten von Flüssigkeiten, Staub, Ölnebel, Vibrationen, Stöße und auch Stürze aus bis zu 1,5 Meter auf Beton geschützt. Zusätzlich unterstützt das Outdoor-Handy die PTT-Technologie (Push-to-Talk) und kann somit auch als Walkie Talkie eingesetzt werden. Preis: 399,- Euro (UVP)

CROSSCALL ACTION-X3 – robustes Outdoor-Smartphone für den aktiven Lebensstil

CROSSCALL bietet mit seinem neuen Smartphone ACTION-X3 die ideale Ausrüstung für abenteuerlustige und sportbegeisterte Menschen. Unter dem 5“ Display aus gehärtetem Gorilla Glass™ 4 sorgt der Qualcomm Snapdragon 8937-Prozesssor für beste Performance. Zudem glänzt das ACTION-X3 mit einer Vielzahl an Sensoren, um die Tour perfekt planen zu können: Neben 3D Accelerometer, Magnetometer, GPS-Sensor und Gyroskop gibt es auch einen Proximity Sensor.

An den empfindlichsten Stellen sind Bumper integriert, die das Gerät bei Stürzen schützen sollen. Das Outdoor-Handy ist wasserdicht gemäß IP68, entspricht dem Militärstandard MIL STD 810G und IK02 und ist damit sowohl vor Süß-, Salz- und Chlorwasser und selbst Öl optimal geschützt. Hinzu kommt ein patentiertes X-LINK™-System, das sich an der Rückseite des Gerätes befindet und das erste, bereits integrierte Befestigungssystem für Smartphones ist. Damit lässt sich das Smartphone einfach, schnell und effizient mit allen Zubehörteilen verbinden. Preis: 349 Euro (UVP)

Garmin Edge 130 – intuitiv zu bedieneneder GPS-Fahrradcomputer

Klein aber fein: ganz nach diesem Motto bringt der Navigationsspezialist Garmin einen neuen GPS-Fahrradcomputer auf den Markt. Der außerordentlich kompakte und 33g leichte Edge 130 bietet Strecken- Navigation sowie die Möglichkeit unzählige Tourendaten aufzuzeichnen. Das 1,8-Zoll große Display ist auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar, während die Bedienung über fünf Knöpfe die Handhabung in jedem Gelände einfach gestaltet. Ausgestattet mit Bluetooth und ANT+ lassen sich weitere Sensoren wie die Edge Fernbedienung verbinden, so kann der Fahrer durch das Menü blättern, ohne die Hände vom Lenker zu nehmen. Ist der Fahrradcomputer mit dem Smartphone verbunden, können Smart Notifications wie Anrufe, Textnachrichten oder Termine direkt auf dem Gerät empfangen werden. Eine neue Wetterseite informiert den Fahrer live über die aktuelle Vorhersage. So lassen sich gefährliche Situationen aufgrund eines Wetterumschwungs leicht vermeiden. Sollte dennoch etwas passieren, informiert der Edge einen hinterlegten Notfallkontakt über die aktuelle Position.

Egal ob Single-Trail, Passstraße oder durch die Stadt: Dank GPS, GLONASS und nun auch Galileo hat der neue Edge 130 einen optimalen Empfang und punktet mit einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden. Der integrierte barometrische Höhenmesser sorgt zudem für noch genauere Daten. Um die optimale Tour zu planen, kann der Radsportler auf die verbesserte Streckenplanung auf Garmin Connect zugreifen. Auf Basis von Millionen Nutzerdaten bietet das Tool, dank Trendline™ Popularity Routing, die beliebtesten Strecken an und hilft dem Fahrer, die passenden Routen zu erstellen. Einmal unterwegs, unterstützt der Edge die Navigation mit akustischen Abbiegehinweisen. Preis: ab 199,99 Euro (UVP)

X-WAVE – schwimmender Bluetooth-Lautsprecher

Der X-WAVE ist ein wasserdichter Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher, der nicht untergeht und sich dank seines eingebauten Karabinerhakens leicht am Rucksack befestigen lässt. Perfekt für alle . Preis: 49,99 Euro (UVP)