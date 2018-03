News – Salomon “BECOMING HISTORY” Doku-Film über den Salomon 1080 Ski und die New Canadian Air Force (NCAF)

Vor zwanzig Jahren veränderte eine Gruppe von Skifahrern namens New Canadian Air Force (NCAF) den Skisport für immer. Das wichtigste Produkt dieser Revolution war der Salomon 1080 Ski, der es den jungen Freestylern ermöglichte, Dinge zu tun, die noch niemand zuvor gesehen hatte, und damit den Sport in eine völlig neue Richtung zu lenken. 2017 traf sich ein Großteil der ursprünglichen Mitglieder der NCAF in Whistler, um das 20-jährige Jubiläum zu feiern, mit Freunden in Erinnerungen zu schwelgen und sogar ein bisschen Ski zu fahren. Salomon TV war dabei und präsentiert mit “Becoming History” den dazugehörigen Dokumentarfilm, der beim IF3 Festival in Montréal den Jury-Preis gewann und bei zwölf weiteren Filmfestivals als Finalist punkten konnte. Nun ist das Werk auf Salomon TV sowie auf Youtube zu sehen.

20-jähriges Jubiläum der New Canadian Air Force (NCAF) als Anlass für ein dokumentarisches Skifilm-Monument

„Ich bin mir sicher, dass sich viele Skifahrer über 35 Jahre daran erinnern, wie das Skifahren Mitte der 1990er Jahre so gut wie tot war, und mit wieviel Energie die New Canadian Air Force und der 1080 den Sport wieder belebt haben“, so Regisseur Mike Douglas. Der langjährige Salomon-Athlet aus Whistler war selbst Mitglied der damaligen Bewegung und re-masterte eine ganze Kiste voller alter 16-mm-Filme. Ein besonderes Stück Geschichte ist dabei ein altes Mini-DV-Band mit einem längst vergessenen Interview mit seinem Freund JP Auclair, ebenfalls NCAF-Mitglied, der im Jahr 2014 bei einem Skiunfall ums Leben kam.

Die Hintergrundgeschichte, was Salomon dazu veranlasst hatte, den Salomon 1080 Ski zu entwickeln, ist ebenso von zentraler Bedeutung für die Story von “Becoming History”. Dementsprechend werden Skibegeisterte zweifellos die Erzählungen derer lieben, die eine entscheidende Rolle in seiner Entwicklung gespielt hatten. So bezeichnete die nationale Zeitung Kanadas, The Globe and Mail, den 1080 übrigens als eine der 150 großen kanadischen Innovationen der letzten 150 Jahre.