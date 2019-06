Wer schon immer mal den Trendsport No.1 ausprobieren und abseits asphaltierter Straßen die Laufschuhe schnüren wollte, dem bietet Salomon auch im kommenden Herbst wieder kostenlose Trailrunning Workshops in ganz Deutschland. Dabei erhält jeder Laufsportler die Chance, Trailrunning-Techniken zu lernen, mehr über das benötigte Equipment zu erfahren und die Ausrüstung auf unterschiedlichsten Strecken zwischen 5 und 15 km zu testen. Im September und Oktober dieses Jahres geht’s in die nächste Runde und ambitionierte Laufsportler bzw. interessierte Einsteiger können sich ab Mitte August für die jeweils vier Workshops an den insgesamt 22 geplanten Hotspots anmelden. Als Testschuhe stehen diesmal die beiden Modelle SENSE RIDE 2 sowie der neue SUPERCROSS zur Verfügung. Neu sind spezielle Damen-Workshops und erstmalig ein sogenannter „Run unexpected“, bei dem sich die Teilnehmer über besondere und vor allem unerwartete Aktivitäten freuen dürfen. Hier geht’s zur Anmeldung: www.salomon.com

Trailrunning Webserie und 22 Trail Hotspots in Deutschland

In Ergänzung zu den Workshops gibt es eine Video-Webserie , die in kurzen Episoden Tipps rund ums Trail Running gibt. Neben der Möglichkeit, sich online bei einem Workshop anzumelden, können Interessierte auch die verschiedenen Trail Hotspots mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden in ihrer Umgebung suchen und finden. Weitere Infos und zur Webserie geht’s hier.

Die 22 Salomon Trail Hotspots: Aalen, Augsburg, Berlin, Detmold, Dresden, Essen, Freiburg, Frankfurt, Garmisch-Partenkirchen, Hamburg, Hannover, Kassel, München, Regensburg, Rosenheim, Saarbrücken, Siebengebirge, Stuttgart/Herrenberg, Westlausitz, Wolfsburg (NEU), Oberstdorf, Kempten

Quelle: Salomon

