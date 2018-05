News – Salomon TV „LIV ALONG THE WAY“ – Liv Sansoz besteigt 82 über 4.000m hohe Gipfel den Alpen

Im Jahr 2016 kam die professionelle Alpinistin, Skifahrerin und Gleitschirmfliegerin Liv Sansoz mit einer Projektidee zu ihrem langjährigen Sponsor Salomon: Die Athletin aus Chamonix wollte 2017 alle 82 Gipfel mit einer Höhe von mehr als 4.000 Metern in den Alpen besteigen und danach mit Skiern oder per Gleitschirm wieder ins Tal fahren bzw. fliegen. Hierfür bestieg die Salomon-Athletin im vergangenen Jahr fast alle Klassiker in Frankreich, Italien und der Schweiz, darunter Mont Blanc, Matterhorn, Weisshorn, Piz Bernina, Grand Paradis und Dufourspitze. Sie bestieg jeden Gipfel mit anderen Freunden – immer aus eigener Kraft und ohne technische Aufstiegshilfen. Der Film “Liv Along the Way” dokumentiert nun die herausragende Leistung der Französin und wirft zugleich einen Blick auf die unterschiedlichen körperlichen und geistigen Herausforderungen dieses alpinen Abenteuers.

Die komplette Ausrüstung von Salomon:

Bei allen Touren wurde Liv Sansoz seitens ihres Sponsors Salomon von Kopf bis Fuß ausgestatt. Hier präsentieren wir euch die komplette Ausrüstung, mit der die Alpinistin die 82 über 4.000 Meter hohen Gipfel der Alpen bestiegen hat:

SOMMER:

WINTER: