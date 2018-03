News – SILVA TRAIL RUNNER 3 & TRAIL SPEED 3XT Stirnlampen für helle Köpfe und perfekt ausgeleuchtete Pfade

Gerade in der dunklen Jahreszeit kommt man bei sportlichen Aktivitäten im Freien nicht ohne gute Scheinwerfer aus. Die schwedische Firma SILVA ist seit 1935 ein heller Fixpunkt am Ausdauer-Firmament und fertigt nicht nur Ausrüstung zur Orientierung, sondern auch die ultimative Erleuchtung für den Sport auf Trails und Pisten. Wir stellen euch zwei der neuesten HIGHLIGHTS kurz vor.

SILVA Trail Runner 3 – der ideale Begleiter für die Laufrunde nach Feierabend

Mit 250 Lumen Lichtleistung, einem zum Laufen optimierten Lichtstrahl und einer Leuchtweite von 70 Metern soll diese leichte Stirnlampe eine angenehme Passform mit leistungsstarkem Licht und langanhaltender Leuchtdauer kombinieren. Das Zauberwort heißt hier: SILVA Intelligent Light®. Diese Technologie optimiert das Lichtmuster durch die Kombination zweier Lichtkegel – einem weitreichenden Fernlicht und einem Streulicht für den Nahbereich. Dadurch sollen unnötige Kopfbewegungen verhindert und das Umfeld harmonisch ausgleuchtet werden. Der Batterieblock kann am Stirnband befestigt oder beim Winterrunning über das mitgelieferte Verlängerungskabel in der Tasche am Körper warmgehalten werden. Die Stirnlampe wird mit drei AAA-Batterien betrieben, die eine Leuchtdauer von 30 bis 90 Stunden bieten, je nach gewähltem Leucht-Modus. Preis: 69,95 Euro (UVP).

SILVA Trail Speed 3XT – die aktuelle Lieblingslampe von Emelie Forsberg

Die superleichte und kleine Aluminium-Stirnlampe ist mit einer optimalen Kühlung und einer enormen Lichtleistung von 800 Lumen ausgestattet. Dank dem einfach händelbaren Batteriepack bietet sie optimalen Komfort für fortgeschrittene Läufer, Radfahrer und Mountain-Biker, ebenso wie für Skitourengeher und Langläufer. Auch bei der Trail Speed 3XT kommt das SILVA Intelligent Light® zum Einsatz, die für eine gleichzeitige Ausleuchtung von nahen sowie weit entfernten Hindernissen sorgen soll. Hinzu kommt noch das SILVA Flow Light, das beim nach unten Schwenken den Strahl breiter und beim nach oben Schwenken das Licht weiter scheinen lässt. Das Anti-Rutsch-Stirnband und die ergonomisch geformte Batterieaufnahme am Hinterkopf garantieren zudem eine angenehme Passform. Der große Ein-/ Ausschalter soll auch mit Handschuhen eine einfache und schnelle Bedienung der Stirnlampe erlauben, die mit einem 3,3 Ah Akku betrieben wird und über USB wieder aufladbar ist. Der Batterie-Pack kann dank Klettband wahlweise am Stirnband, am Gürtel oder anderweitig befestigt werden. Preis: 299,95 Euro (UVP)