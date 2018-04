News – SOURCE AIR FUSE 12L Multifunktionaler Bike´n Hike Trinkrucksack mit mächtig Rückenwind

Seit 1990 entwickelt die israelische Marke SOURCE sowohl Trinksysteme als auch Trinkrucksäcke für die unteschiedlichsten Outdoor-Aktivitäten. Neben einer flacheren Version der beliebten Widepac™ Trinkblase kommt diesen Sommer auch ein neuer Trinkrucksack auf den Markt.

Der AIR FUSE 12L richtet sich vor allem an Bike’n’Hike-Fans, die besonders viel Wert auf minimales Gewicht und maximale Funktionalität legen. Ob nun bei intensiven Mountainbike-Sessions, anspruchsvollen Bergtouren oder einer kurzen Wanderung, wer beste Performance bringen will, braucht ausreichend Flüssigkeit. So verfügt der neue Rucksack über ein integriertes Trinksystem mit stolzen 3 Litern Fassungsvermögen. Besonders spannend ist das neue, am Rücken aufgespannte und hoch-atmungsaktive Tragesystem, das an heißen Tagen für optimale Belüftung sorgen soll. Der neue Air Fuse ist in den Farben Black/Orange bzw. Black/Fluorescent Yellow verfügbar und wird ab Juni 2018 zum Preis von 99,95 Euuro (UVP) erhältlich sein.

SOURCE AIR FUSE 12L – ein Allrounder für Outdooraktivitäten zu Fuß oder mit dem Mountainbike

Der AIR FUSE 12L vereint das bewährte Widepac™ Trinksystem mit viel Stauraum, belüfteten Trägern und einem bei Bedarf abnehmbaren Hüftgurt. Das eigentliche Highlight ist das innovative Tragesystem: Die flexible Zwei-Rahmenkonstruktion mit einem aufgespannten Netzrücken aus elastischem Mesh-Material bietet eine optimale Passform und sorgt für hervorragende Belüftung bei schweißtreibenden Aktivitäten. Für beste Stabilität lassen sich der Brust- und Hüftgurt individuell einstellen. Insgesamt drei großzügige RV-Taschen mit zahlreichen innenliegenden Fächern bieten jede Menge Stauraum und halten die darin verpackten Utensilien selbst bei rasanter Bewegung stets an ihrem Platz. Die seitlich platzierten und schnell zugänglichen Netztaschen sowie der integrierte Regenschutz komplettieren das durchdachte Konzept.

WIDEPAC™ Trinblase für maximales Volumen und minimales Format für beste Performance

Auch der neue Trinkrucksack ist bereits mit der schlanken Widepac™ LP Trinkblase ausgestattet, die in einem eigenen Fach verstaut ist und selbst im maximal befülltem Zustand flach am Rücken anliegt. Für eine absolut auslaufsichere Verbindung zwischen Trinkschlauch und Trinkblase sorgt das praktische SOURCE Quick Connect System. Es erlaubt zudem ein Befüllen des Trinksystems, ohne den Trinkschlauch zu entfernen. Für maximalen Wasserdurchfluss sorgt das Helix™ Beißventil, das durch Drehen geschlossen oder geöffnet werden kann. Wird es nicht genutzt, schützt die Dirt Shield™ Kappe das Mundstück vor Verschmutzung und Beschädigung.

Widepac™ Schiebeverschluss: Für eine maximale Öffnung der Trinkblase. Leicht mit Flüssigkeit und Eis zu füllen sowie schnell zu entleeren, reinigen und trocknen. Absolut dicht.

Taste-Free™: Die co-extrudierte PE-Folie ummantelt die Flüssigkeit, ohne einen Kunststoff-Geschmack an sie abzugeben. Sie ist zudem frei von BPA und Phthalaten.

SOURCE Grunge-Guard™ Technologie: verhindert das Wachstum von Bakterien auf der Oberfläche von Trinkblase und Trinkschlauch während der gesamten Lebensdauer des Systems. Die Technologie verwendet FDA zugelassene und EPA-registrierte antibakterielle Mittel.

Mehrlagige Glass Like™ Polyäthylenfolie: Verhindert das Entstehen von Biofilm, wodurch die Trinkblase praktisch selbstreinigend ist. Die Oberfläche von SOURCE Glass Like™ Folie ist 2000% glatter als Standard TPU-Folien und damit beinahe so glatt wie Glas.