News – Source DUNE: Trinkrucksack als durstlöschende Rückendeckung für Trailrunner

Gerade Trailrunner sollten ausreichend trinken, um die sportlichen Leistungen jederzeit zu 100% abrufen zu können. Die Konzentration und Ausdauer werden dabei entscheidend von der Wasserzufuhr beeinflusst. Eine mangelnder Wasserhaushalt macht sich bei einem normal gewichtigen Mann bereits nach 30 Minuten bemerkbar. Source – Spezialist für Trinksysteme – gibt Laufsportlern mit dem neuen DUNE Trinkrucksack eine leichte Trinkwasserquelle an die Hand, um sich vor allem auf längeren Strecken mit ausreichend Flüssigkeit versorgen zu können.

Source DUNE – Rucksack mit 1,5 Liter Trinksystem

Der Rucksack wurde speziell fürs Trailrunning entworfen und soll durch eine ideale Passform sowie besten Komfort überzeugen. Dank dess einzigartigen „X-fit“ Systems passt sich der Backpack ideal den natürlichen Bewegungen des Körpers an und bietet genügend Freiraum beim Laufen. Über integrierte Klipser an der Außenseite des Rucksacks können zusätzlich noch Gegenstände befestigt werden, während über die kleinen Taschen am Hüftgurt schnell auf wichtige Utensilien zugegriffen werden kann. Zudem sind an den Nähten reflektierende Streifen verarbeitet, durch die der Läufer im Dunkeln sichtbar bleibt. Die herausnehmbare Trinkblase besitzt ein Fassungsvermögen von 1,5 Liter und bietet ausreichend Wasser für kürzere Strecken oder längere Laufrunden. Der Rucksack ist in den Farben Orange / Blue und Black / Blue erhältlich. Preis: 99,95 Euro (UVP).