News – SOURCE Hydration Systems Innovative Widepac™ Trinksysteme für optimale Wasserversorgung unterwegs

Die eiserne Regel für alle aktiven Outdoorsportler lautet: Immer ausreichend Trinken! Denn Wassermangel und Dehydrierung wirkt sich nicht nur leistungsmindernd aus, sondern kann auch die Gesundheit schädigen und mitunter lebensbedrohlich sein. Schließlich ist Wasser das wichtigste Transport- und Kühlmittel unseres Körpers, der ohne das lebenswichtige Element sprichwörtlich eingeht. Gut, wenn man sich um die nötige Wasserversorgung keine Gedanken machen muss, weil eines der bewährten Trinksysteme von SOURCE als ständiger Begleiter mit auf Tour geht. Die qualitativ hochwertig verarbeiteten Trinkblasen löschen nicht nur den Durst, sondern sind obendrein auch noch hochfunktional.

Auf der diesjährigen OutDoor-Messe in Friedrichshafen präsentiert das israelische Unternehmen die volle Bandbreite an leistungsstarken Produkten, auf die sich Wasser- und Bergsportler aus aller Welt seit über 29 Jahren verlassen. Wir stellen euch noch einmal die wichtigsten Trinksysteme und neuesten Highlights für die kommende Frischluftsaison kurz vor.

SOURCE Hydration Systems – fließend Wasser aus dem Rucksack

Die praktischen Trinkblasen von SOURCE sind gut durchdacht und absolut einzigartig. Sie bestechen nicht nur durch ihre robuste und flexible Oberfläche, auch die Verwendung schadstofffreier Materialien stellt sicher, dass sich Sportler gesund und gut mit frischem Trinkwasser versorgen können. Dabei schmecken die eingefüllten Getränke immer nach dem, was sich auch tatsächlich in der Trinkblase befindet, da das Material vollkommen geschmacksneutral ist. Mehrere patentierte Konstruktionen machen die Trinksysteme zum praktischen und sicheren Begleiter bei den verschiedensten Outdoor-Aktivitäten – vom Mountainbiken bis hin zum Wandern oder Bergsteigen. Vielseitig einsetzbar und perfekt durchdacht lassen sich die High-Tech-Produkte in fast jedem Rucksack oder Daypack mit entsprechender Trinksystem-Aufnahme bzw. Trinkschlauchöffnung problemlos und platzsparend verstauen.

SOURCE gewährt auf alle Trinkblasen, Rucksäcke sowie Zubehör eine lebenslange Herstellergarantie. Diese deckt dabei sowohl Herstellungs- als auch Materialfehler während der gesamten Lebensdauer des Produktes ab. Darüber hinaus repariert oder ersetzt der israelische Spezialist im Fall von Herstellungsfehlern die Produkte nach eigenem Ermessen absolut kostenlos. Die Garantie deckt jedoch keine Schäden, die durch normale Abnutzung, Unfall, Nachlässigkeit oder unsachgemäße Pflege, Nutzung, Reinigung und Handhabung entstanden sind.

SOURCE Trinksysteme – die Features im Überblick:

Widepac™ Verschluss: Der große, benutzerfreundliche und luftdichte Verschluss ermöglicht ein leichtes Befüllen und Entleeren der Trinkblase sowie das einfache Trinken. Dadurch lässt sich die Trinkblase besonders weit öffnen und erleichtert so den Füllvorgang sowie die Reinigung.

Taste-Free™ und Glass Like™ Technology: High-tech, co-extrudierte Trinkblase und Schlauch garantieren frisches Wasser ohne Beigeschmack. Die basiert auf einer Liner-Technologie, die die Entstehung eines Bio-Films verhindert – die Trinkblase reinigt sich also praktisch von selbst. Dieser Film ist um 2000% glatter als Standard PU-Filme und unterscheidet sich dabei nur zu 50% von Glas. Dank der einzigartigen Glass Like™ Technologie ist die Oberfläche der Trinkblase fast so glatt wie Glas. Dies verhindert effektiv die Bildung von Biofilm – die Trinkblase reinigt sich also praktisch von selbst. Das SOURCE Widepac™ ist absolut geschmacksneutral und antibakteriell.

SOURCE Grunge-Guard™ Technologie: Durch den Einsatz der Technologie wird der Wachstum von Bakterien in der Trinkblase und im Trinkschlauch während der gesamten Lebensdauer des Systems unterbunden. Dabei basiert die Technologie auf FDA-zugelassenen und EPA-registrierten antibakteriellen Mitteln.

Der Trinkschlauch mit Ventil ist via Klickverschluss an der Blase befestigt. Zur Flüssigkeitsaufnahme saugt der Nutzer am Helix™ Beißventil.

Keine Weichmacher: Bei der neuen Generation Trinksysteme ist Reinigung kein Thema mehr. Einfach nachfüllen und wieder und wieder trinken, ohne besondere Pflege. Das gleiche Wasser bleibt für Tage und sogar Wochen frisch. Darüber hinaus sind alle SOURCE Trinksysteme und Flaschen bis zur kleinsten Komponente frei von Bisphenol A (BPA) und Phthalat-basierten Weichmachern.

SOURCE Ultimate Hydration System – vielseitiges Komplettset für die optimale Wasserversorgung unterwegs:

Das perfekte Hydration-Set ist nicht nur hygienisch, praktisch und gut, sondern besteht auch aus einem Helix™ Beißventil und Schnellverschlüssen an beiden Enden des Trinkschlauchs mit isoliertem Überzug. Ein magnetischer Clip hilft zudem beim Befestigen des Schlauches am Rucksack, indem dort das Gegenstück beliebig platziert wird. Ebenfalls mit im Set ist auch der innovative Universal Tube Adapter (UTA), mit dem die Trinkblase problemlos aus einer handelsüblichen Wasserflasche oder dem Wasserhahn befüllt werden kann. Das komplette Ultimate Hydration System ist wahlweise mit 2 Liter Volumen (UVP 48,95 Euro) oder 3 Litern (UVP 49,95 Euro) erhältlich. Darüber hinaus gibt es aber auch noch weitere Trinkbeutel im Programm von SOURCE, die jedes für sich einzigartige Features bietet.

SOURCE WIDEPAC™ Trinkblase – der Klassiker: Die Original-Trinkblase von SOURCE hat es definitiv in sich. Mit dem einzigartigen Schiebeverschluss ist sie absolut luftdicht und einfach in der Handhabung. Zum Trinken wird der Trinkschlauch einfach via Klickverschluss am Wasserreservoir befestigt. Ein Biss auf das Helix™ Beißventil und es heißt: „Wasser marsch“. Das Widepac™ ist in drei verschiedenen Versionen mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern (UVP 32,95 Euro), 2 Litern (UVP 34,95 Euro) sowie 3 Liter (UVP 38,95 Euro) erhältlich. Die Farbe des Verschlusses kennzeichnet dabei jeweils die verfügbare Füllmenge.

Trinkblase – doppeltes Kammersystem für doppeltes Trinkvergnügen: Die innovative Trinkblase verfügt über eine besondere Trennwand-Konstruktion sowie zwei separate Zu- und Ausgänge, die das Trinksystem in zwei gleichgroße und vollfunktionsfähige Kammern aufteilt. Der Vorteil: Das Mitführen von zwei unterschiedlichen Getränken in nur einer Trinblase ist dadurch problemlos möglich. Das Gesamtvolumen von drei Litern wird durch die Außenwände definiert und über die Trennwand gleichmäßig aufgeteilt. Die unterschiedlichen Farben der beiden separaten Trinkschläuche macht es zudem einfacher, die Getränke voneinander zu unterscheiden – selbst bei voller Fahrt mit dem Mountainbike oder während aktiver Bewegung. Die Widepac™ D|Vide ist entweder als 2 Liter Version oder mit 3 Liter Volumen (jeweils UVP 48,95 Euro) erhältlich.

SOURCE Widepac™ LP (Low Profile) – extra flach für eine optimale Schwerpunktverteilung am Rücken: Der Profi mit extra flachem Profil – das ist die Widepac™ LP von SOURCE. Ihr flaches Profil, das sie selbst bei vollem Füllstand von zwei Litern beibehält, verdankt sie einer stabilisierenden Membran in der Mitte des Trinkreservoirs. Die eingelassene Flüssigkeit verteilt sich gleichmäßig in der Blase – von unten bis oben – so als wäre hier nichts der Schwerkraft ausgesetzt. Die Widepac™ LP ist mit 2L Fassungsvermögen für 34,95 Euro verfügbar.

Quelle: SOURCE

