News – SOURCE Trekking-Sandalen 2018/19 Luftig, lässig und langlebig – leichte Allround-Sandalen aus Israel

Wir tragen unser komplettes Körpergewicht auf den Füßen und beanspruchen sie noch zusätzlich, indem wir uns laufenden Schrittes oder auf holprigen Wegen vorwärts bewegen. Gerade deshalb ist gutes Schuhwerk besonders wichtig – auch wenn es sich dabei “nur” um eine Sandale handelt. Diese sollte nicht nur die Füße schützen und sich dem natürlichen Bewegungsablauf anpassen, sondern auch robust und flexibel sein. Denn auch eine Trekking-Sandale kann sich in anspruchsvollerem Gelände oder bei einem kleineren Outdoor-Abenteuer durchaus behaupten. Genau auf diese Ansprüche konzipiert, bietet SOURCE mit seinen bewährten Modellen CLASSIC, GOBI und STREAM vielseitige Allrounder für Stadt, Microadventure und Trekking-Reisen an.

Allesamt wurden auch in diesem Jahr wieder auf der OutDoor-Messe in Friedrichshafen präsentiert. Neben den innovativen Trinksystemen des israelischen Spezialisten stellen wir euch auch die aktuellen Highlights an Trekking-Sandalen vor, auf die sich Outdoor-Sportler aus aller Welt seit über 29 Jahren verlassen können.

SOURCE Trekking-Sandalen mit bewährter Technologie

Alle drei Modelle sind mit den bewährten Technologien von SOURCE ausgestattet:

Hierzu zählt unter anderen auch der patentierte X-Strap® Verschluss. Dabei handelt es sich um ein einzigartiges Riemen-System mit sechs Ankerungspunkten, bei dem sich die Fersen- und Spannriemen unabhängig voneinander bewegen und somit perfekten Sitz garantieren. Als Obersohle kommt die A.R.T4™ GRIP zum Einsatz. Die antibakterielle EVA-Sohle aus Gummi besitzt ein vorgeformtes Fußbetts, das gebürstet ist und dank der offenen Poren minimale Schweißbildung garantiert. Bei dem geruchshemmenden Fußbett setzt SOURCE zudem auf FDA und EPA-registrierte antibakterielle Wirkstoffe, die in den oberen Sohlen integriert sind.

Dadurch bleiben die Füße selbst an warmen Tagen jederzeit kühl und trocken und die Bildung unangenehmer Gerüche wird aktiv verhindert. Hinzu kommt noch eine Drei-Lagen-Sohle, die aus drei separaten Schichten besteht: eine für den Fußkontakt, eine zur Zwischendämpfung und eine für den Bodenkontakt. Dieses System garantiert hohen Grip, perfekte Dämpfung sowie Langlebigkeit bei besonders geringem Gewicht. Abgerundet wird das alles noch durch die überaus abriebfeste Untersohle aus dem robusten A.R.T 2™ GRIP Material, einer speziellen Gummimischung, die keine Farbspuren hinterlässt und selbst bei Nässe jederzeit optimalen Grip verspricht.

SOURCE Classic, Gobi & Stream – luftig bequeme Outdoor-Sandalen für Weltenbummler und Frischluftfans

SOURCE CLASSIC: Auch nach über 20 Jahren staubiger Pisten, matschiger Pfade und kalter Bergflüsse, setzt sich die Erfolgsstory der CLASSIC fort. Die Bestandteile dieser Geschichte sind so einfach wie genial: schlichtes Design, innovative Technik, beste Performance und eine lange Lebensdauer! Bewährtes erhalten und dieses mit Hilfe neuer Technologien und in Interaktion mit den Kunden stetig verbessern – SOURCE lebt dieses Konzept und das spiegelt sich in seinen Produkten wider. Die Classic ist für Frauen in den Farben: Tribal Red, Dream, Black, Oriental Pink und Blur Blue verfügbar, während es für die Herren die Farben: Drops, Indian, Greek, Black, Chess Black, Triangle Blue und Oriental Brown/Red gibt. Preis: UVP 69,95 Euro.

SOURCE GOBI: Ob im Wasser oder an Land, auf die SOURCE Gobi ist immer Verlass. Die Bestseller Trekking-Sandale bietet sicheren Halt und dauerhaften Tragekomfort – unabhängig davon, welche Geländebeschaffenheiten die Natur bereithält. Die trittsichere GOBI steht für pures Freiluftvergnügen und ist auf Wanderwegen wie im Großstadtdschungel gleichermaßen Zuhause. Das weiche Tubular Polypropylen-Gewebe der Riemen trocknet doppelt so schnell wie das von anderen Herstellern verwendete Nylon/Polyester. Die Gobi für Damen ist in Tribal Red, Dream und Triangle Red, das Pendant für die Herren in Black Inca, Chess Black, Oriental Brown/Red und Triangle Blue für 109,95 Euro erhältlich.

SOURCE STREAM: Die robuste, technisch ausgeklügelte und dennoch sehr bequeme Sandale ist der perfekte Begleiter an warmen Tagen. Ob in der Stadt oder bei Aktivitäten im Freien – mit der Stream macht man in jedem Gelände eine gute Figur. Höchster Tragekomfort und extreme Belastbarkeit machen die Outdoor-Sandale zum Must-Have für alle, die ein natürliches Tragegefühl, die Freiheit der Bewegung und einen sicheren Tritt zu schätzen wissen. Auch die Stream schafft durch das Polypropylen-Gewebe einen weichen und schnell trocknenden Riemen. Für Herren in den Farben: Indian, Oriental Brown/Red, Triangle Blue und Chess Black erhältlich, werden für die Frauen die Farben: Dream und Oriental Pink angeboten. Preis: UVP 89,95 Euro.

