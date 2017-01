News – SOURCE Trinksysteme & Trinkflaschen 2016: Wasserversorgung mit System – tragbare Durstlöscher für die gesamte Outdoorsaison

SOURCE Vagabond Systems galt seit jeher als absoluter Vorreiter im Bereich der High-Tech-Trinksysteme. So versteht es sich fast von selbst, dass die Spezialisten aus Israel auch in diesem Jahr mit ihren funktionalen Produktinnovationen die Messlatte wieder ziemlich hoch gelegt haben. Neben fortschrittlichen Trinksystemen mit integriertem MINI-Filter der Marke SAWYER werden auch neue Rucksackmodelle für den Einsatz bei den unterschiedlichsten Frischluftaktivitäten sowie erstmals auch ein Reinigungs-Kit vorgestellt. Vor allem Trailrunner, Langstreckenläufer und Mountainbiker dürften dabei daber ganz besonders gespannt sein. Schließlich bringt SOURCE mit dem HIPSTER einen praktischen Trinkgürtel auf den Markt, der über ein integriertes Trinksystem verfügt und dank seines durchdachten Konzeptes für maximale Bewegungsfreiheit sowie besten Halt sorgt. Wir stellen dieses und weitere ausgewählte Highlights für den Outdoorsommer 2016 kurz vor.

SOURCE kooperiert mit Wassfilterspezialisten SAWYER

Wie bereits berichtet, hat sich SOURCE mit dem US-amerikanischen Experten für Wasserfilter zusammengetan und und bringt für 2016 gleich drei verschiedene Trinksysteme mit integriertem MINI-Filter auf den Markt. Der Clou: Ausgestattet mit dem kleinen PointONE MINI-Filter von SAWYER kann man sich mit ihnen unterwegs an fast jeder verfügbaren Süßwasserquelle mit sauberem Trinkwasser versorgen. Für die zuverlässige Säuberung werden Mikrofaser-Rohre verwendet, die das Wasser filtern und zu 99,9999% von schädlichen Bakterien und Protozonen befreien. Mit dem kleinen und leichten Filter können sage und schreibe bis zu 400.000 Liter frisches Wasser aufbereitet werden. Auf diese Weise kann sich jeder Frischluftfan problemlos unterwegs mit ausreichend Flüssigkeit versorgen, ohne für die Aufbereitung des Wassers zusätzliche Tabletten oder Filtersysteme mitführen zu müssen. Das ist nicht nur praktisch, sondern spart obendrein auch noch jede Menge Gewicht. Angeboten werden die „Wasserfiltrations-Trink-Kits“ als Set in Kombination mit der SOURCE WIDEPAC™ Trinkblase dem Trinkschlauch sowie dem CONFERTUBE™ System.

WIDEPAC™ + FILTER: In diesem Kit wird ungefiltertes Wasser aus der 2L Widepac™ Trinkblase mithilfe des im Trinkschlauch integrieren MINI-Wasserfilters von SAWYER zu 99,9999 % von Bakterien und Protozonen befreit.

DRINKING TUBE™ + FILTER: Dieses Kit ist das wohl klein-komprimierbarste Wasserfilter-Trinksystem der Welt. Dabei wird der SOURCE Trinkschlauch mit dem Helix™ Beißventil und dem MINI-Wasserfilter kombiniert. Und bei Bedarf kann die Verbindung der einzelnen Elemente dank der praktischen SQC™-Technologie (SOURCE QUICK CONNECT) ganz einfach und sicher gelöst werden.

CONVERTUBE + FILTER: Bei diesem Package wird der beliebte Convertube™ von SOURCE mit dem MINI Wasserfilter von Sawyer kombiniert. Das Besondere: Mit diesem Set wird jede handelsübliche Trinkflasche zu einem voll funktionsfähigen Trinksystem mit integriertem Wasserfilter.

Wasserspender für Mountainbiker, Trailrunner und Bergsportler

Ganz gleich ob beim Biken, Hiken oder beim Trailrunning: Wer sportliche Höchstleistung bringen will, kommt ohne eine die nötige Wasserversorgung nicht weit. Neben den eigenen physischen und psychischen Kräften spielt auch das passende Equipment eine große Rolle. SOURCE hat es sich dementsprechend zur Aufgabe gemacht, einzigartige Trinksysteme sowie passende Trinkrucksäcke zu entwickeln und zu produzieren – bei einem Maximum an Komfort.

SOURCE RAPID – mittelgroßer Trinkrucksack mit abnehmbarem RV-Beutel

Der leichtgewichtige Trinkrucksack eignet sich ideal für Radfahrer und Wandersportler, die am liebsten mit wenig Gepäck unterwegs sein wollen. Vor allem das aerodynamisches Design und die komfortabel gepolsterte Rückenpartie bieten die ideale Grundlage für Hikes im Gelände, ausgedehnte Radtouren oder anspruchsvolle Wanderungen. Wahlweise ist das Stauwunder mit einem Widepac™ Trinksystem mit einem Volumen von 2 oder 3 Litern ausgestattet, das für eine längere Kühlung in einem isolierten Staufach platziert wird. Damit bietet der RAPID ausreichend Flüssigkeit für eine ausgedehnte Tagestour. Ein besonders raffiniertes Feature ist allerdings die abnehmbare Außentasche, die bei Bedarf für zusätzlichen Stauraum sorgt und so auf ein Gesamtvolumen von 2 bzw. 3 Litern kommt. Aber auch die Netztaschen an den Seiten und die Reißverschlusstasche bieten genügend Platz für das ein oder andere Utensil. Angeboten wird der Rapid in fünf verschiedenen Farben.

SOURCE RIDE – erweiterbarer Trinkrucksack für jede Gelegenheit

Der RIDE zählt wohl zu den wandelbarsten Trinkrucksäcken im aktuellen Sortiment von SOURCE. Ausgestattet mit einem isolierten Staufach für die Trinkblase und einem Packvolumen von 3 Litern bietet das Raumwunder ausreichend Platz für die am dringendsten benötigten Utensilien. Über einen Expansions-Reißverschluss lässt sich das Hauptfach je nach Bedarf noch erweitern. In Kombination mit der außen platzierten RV-Tasche schluckt der kompakte Backpack locker seine 15 Liter an Material und Ausrüstung. Separat vom Innenfach können Werkzeug und wichtige Tools in der auf der Vorderseite aufgebrachten, verstärkten RV-Tasche verstaut werden. Dem nicht genug, zählen zur umfangreichen Ausstattung des schnittigen Trinkrucksacks auch gepolsterte Schultergurte, ein Brustgurt sowie ein Hüftgurt mit griffbereiten RV-Netztaschen. Reflektoren für eine verbesserte Sichtbarkeit im Dunkeln runden das sehenswerte Gesamtpaket noch ab.

SOURCE HIPSTER – funktionaler Trinkgürtel mit dem gewissen Plus

Der neue Trinkgürtel wurde speziell für Mountainbiker, Läufer, Trailrunner und Bergsporler entwickelt, die besonders viel Wert auf eine praktische Wasserversorgung bei wenig Gewicht und maximaler Bewegungsfreiheit legen. Denn anders als bei herkömmlichen Hüfttaschen, ist der HIPSTER mit einem speziell zugeschnittenen 1,5 Liter Trinksystem ausgestattet, dessen Trinkschlauch über einen Magneten gesichert werden kann. Darüber hinaus verfügt der Trinkgürtel über abnehmbare Schultergurte, die je nach Aktivität für ein zusätzliches Plus an Stabilität sorgen sollen. Dadurch profitiert der Oberkörper durch mehr Bewegungsfreiheit und die sonst auf der Hüfte zu tragende Last wird besser auf den Körper verteilt. In zwei kleinen Fächern mit Velcro-Verschluss lassen sich Schlüssel, Geld oder Gele unterbringen. Eine weitere Tasche mit Überlappverschluss eignet sich zum Verstauen der Abfälle.

Liquitainer™ – ultraleichte und faltbare Trinkflasche für unterwegs

Neben Trinksystemen und tragbaren Wasserquellen hat SOURCE auch ultraleichte Trinkflaschen im Programm. Gefüllt stehen die sogenannten Liquitainer™ von ganz allein und passen zusammengefaltet in jede Hosentasche. Das robuste Material hält Temperaturen zwischen -20 und 100°C stand, das wie alle Produkte von SOURCE über die geschmacksneutrale Glass-Like™ Technologie verfügt. Damit die praktischen Wasserspender nicht nur am Berg, sondern auch im Alltag stets einen bleibenden Eindruck hinterlassen, gibt’s die platzsparenden Trinkflaschen in diesem Sommer erstmals auch mit farbigen Prints. So macht das Durstlöschen doch gleich doppelt Spaß.