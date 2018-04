News – SOURCE Widepac™ LP Extrem schlankes Trinksystem für noch mehr Platz im Rucksack

Seit über 20 Jahren entwickelt SOURCE praktische Trinksysteme und Trinkrucksäcke. Nun hat der Hydration-Spezialist seine beliebte Widepac™ Trinkblase überarbeitet und bringt diese zum Frühjahr 2018 neu auf den Markt. Mit dem besonders flachen Profil lassen sich bis zu zwei Liter Flüssigkeit nun noch platzsparender und sicher verstaut – für Sportler und Reisende war der Flüssigkeitstransport noch nie einfacher. Das SOURCE Widepac™ LP mit 2L Fassungsvermögen ist ab sofort zum Preis von 34,95 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

WIDEPAC™ LP (Low Profile) – schnelles Befüllen, einfaches Trinken, dauerhaft hygienisch.

Das flache Profil der Widepac™ LP von SOURCE erlaubt es, dass die Trinkblase selbst bei vollem Füllstand von zwei Litern ihre flache Form beibehält. Dies gelingt durch eine stabilisierenden Membran in der Mitte des Trinkreservoirs. Die eingelassene Flüssigkeit verteilt sich dadurch gleichmäßig in der Blase – von unten bis oben – so als wäre das Wasser nicht wie sonst der Schwerkraft ausgesetzt. Ansonsten bleibt alles beim “Alten” und die Trinkblase bietet die bekannten funktionalen Eigenschaften wie eh und je.

Widepac™ Schiebeverschluss: Für eine maximale Öffnung der Trinkblase. Leicht mit Flüssigkeit und Eis zu füllen sowie schnell zu entleeren, reinigen und trocknen. Absolut dicht.

Taste-Free™: Die co-extrudierte PE-Folie ummantelt die Flüssigkeit, ohne einen Kunststoff-Geschmack an sie abzugeben. Sie ist zudem frei von BPA und Phthalaten.

SOURCE Grunge-Guard™ Technologie: verhindert das Wachstum von Bakterien auf der Oberfläche von Trinkblase und Trinkschlauch während der gesamten Lebensdauer des Systems. Die Technologie verwendet FDA zugelassene und EPA-registrierte antibakterielle Mittel.

Mehrlagige Glass Like™ Polyäthylenfolie: Verhindert das Entstehen von Biofilm, wodurch die Trinkblase praktisch selbstreinigend ist. Die Oberfläche von SOURCE Glass Like™ Folie ist 2000% glatter als Standard TPU-Folien und damit beinahe so glatt wie Glas.