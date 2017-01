News – SUUNTO Spartan Sport Wrist HR Suunto verpasst der Spartan GPS-Uhr einen optischen Herzfrequenzmesser

Kurz vor dem Start der internationalen Sportmesse in München (ISPO) stellt der finnische Sportuhrenspezialist Suunto das neueste Mitglied in seiner Spartan-Kollektion vor – die Spartan Sport Wrist HR mit integriertem optischem Herzfrequenzmesser vor. Die patentierte biometrische PerformTek® Messtechnologie stammt dabei von Valencell, einem der führenden Hersteller von trabgaren Datensensoren. Damit wird der bisherige Brustgurt quasi obsolet und lassen sich Herzfrequenz wie auch Puls bequem am Handgelenk messen. Auch die Spartan Sport Wrist HR ist kompatibel mit dem Suunto Movescount Service bzw. der App und bietet Sportlern dieselben Multisport-Features wie die bisherigen Modelle der Spartan Sport Serie. Die Multifunktionsuhr wird ab Frühling 2017 in den drei Farben Black, Blue und Sakura im Handel erhältlich sein.

Quelle: Suunto