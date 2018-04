News – The North Face Weltweite Kampagne #SheMovesMountains – Frauen versetzen Berge

Der US-amerikanische Outdoorspezialist The North Face startet mit “Move Mountains” eine weltweite Kampagne, die sich speziell an Frauen richtet. Im Mittelpunkt stehen die Geschichten abenteuerlustiger und mutiger Entdeckerinnen, die in der Outdoor-Welt oftmals zu wenig Gehör finden und denen künftig eine größere Plattform geboten werden soll. Mit der global angelegten Kampagne möchte The North Face eine neue Generation von leidenschaftlichen, selbstbewussten Frauen fördern und ihren Entdeckergeist wecken.

Starke Frauen als Vorbilder



Als Grundgerüst von “Move Mountains” dienen Geschichten von Frauen, die durch ihr tägliches Leben Grenzen verschieben. Unter ihnen sind auch The North Face-Athletinnen wie die Alpinistin Hilaree Nelson, die beiden Kletter-Ausnahmetalente Ashima Shiraishi und Margo Hayes oder die Ultraläuferin Fernanda Maciel. Alle Frauen werden in einer Reihe von Kurzfilmen vorgestellt – aus Sicht derer, die sie für ihre Taten und Aktionen tagtäglich bewundern. The North Face zeigt zudem auch Frauen, die Vorbilder jenseits von sportlichen Aktivitäten sind, wie die Frauenrecht-Anwältin America Ferrera, die NASA-Wissenschaftlerin Tierra Guinn Fletcher und die Musikerin und Aktivistin Madame Gandhi.

“Seit Jahrzehnten haben wir Frauen in unserem Athleten-Team, die Erstbesteigungen geschafft und 100-km-Läufe gewonnen haben. Wer, wenn nicht wir, weiß also, dass es so viele Frauen gibt, die jeden Tag herausragende und inspirierende Dinge meistern. Dennoch sehen sich Frauen und Mädchen nicht als ‚Entdeckerinnen‘ “, sagt Tom Herbst, Global Vice President of Marketing bei The North Face. “Der Kampagne liegt ein einfacher Gedanke zu Grunde: Wenn Frauen und Mädchen bewusst mehr Entdeckerinnen und Vorbilder wahrnehmen, werden wir auch in Zukunft mehr weibliche Abenteurer in nachfolgenden Generationen sehen. ”

In dem Bestreben, weltweit Entdeckerinnen, Künstlerinnen, Athletinnen, Pädagoginnen und Wissenschaftlerinnen auf dieselbe Ebene zu stellen, setzt The North Face in allen Bereichen der Werbung, der sozialen Medien und in allen Inhalten auf gleichgestellte Präsenz. Zudem möchte das Unternehmen mit dem Hashtag #SheMovesMountains in den sozialen Medien eine Möglichkeit schaffen, auch andere Geschichten von beeindruckenden Frauen zu teilen. Zusätzlich werden diese auf www.thenorthface.com/shemovesmountains gesammelt und diesen Sommer in New York und London auf Ausstellungen in den Stores der Öffentlichkeit präsentiert.

Kampagne mit zahlreichen Aktion

Um weltweit eine neue Generation abenteuerlustiger und mutiger Mädchen zu fördern, arbeitet The North Face mit verschiedenen Organisationen zusammen und auch innerhalb des Teams wird das Thema Gleichstellung konsequent verfolgt. Zudem sollen neue Produkte mit coolen Styles und Schnitten das Angebot für Frauen erweitern. In den USA eröffnen in Kürze zwei frauenspezifische Stores und auch der europäische Flagship Store in London wird künftig eine Ebene in eine reine Frauen-Fläche verwandeln.

Weitere Informationen zu „Move Mountains“ gibt es auf TheNorthface.com/shemovesmountains.

Quelle: The North Face