Im Jahr 2009 übergab Albrecht v. Dewitz die Geschäftsführung an seine Tochter Antje von Dewitz und zog sich weitestgehend aus dem operativen Geschäft von VAUDE zurück. Seitdem leitet der einstige Gründer der Outdoormarke eine Fabrik in Vietnam, widmet sich gemeinnützigen Projekten und rief im Jahr 2018 die VAUDE Sport Albrecht von Dewitz Stiftung (AvD-Stiftung) ins Leben. Ziel der Stiftung mit Sitz in Tettnang im Bodenseekreis ist die Unterstützung und Förderung nationaler sowie internationaler Projekte, die laut eigener Satzung aus den Themenbereichen Umwelt, Natur, Ökologie sowie Alpine Sicherheit inkl. Rettung aus Lebensgefahr im alpinen Bereich stammen. Zukünftig sollen demnach in erster Linie Forschungs- und Entwicklungsprojekte, begabte Studierende und Promovierende in Form von Promotions-, Forschungs-, Beschaffungsstipendien, Öffentlichkeitsarbeit sowie fortbildende Arbeit gefördert und umgesetzt werden. Auch die Förderung anderer Organisationen und Einrichtungen mit gemeinnütziger und mildtätiger Ausrichtung ist angedacht. Infos zu den Zielen der AvD-Stiftung, der Satzung und den unterstützen Projekten gibt’s unter: www.avd-stiftung.de

Expertinnen und Experten der Outdoorbranche bilden den Stiftungsrat der Albrecht von Dewitz Stiftung

Mit Gründung seiner Stiftung will Albrecht von Dewitz einen wertvollen Beitrag für die Zukunft leisten und seine Leidenschaft für den Bergsport weiter unterstreichen. Er selbst habe im Laufe der Firmengründung von VAUDE erfahren, wie viel Hilfe von verschiedenen Menschen bedeute. „Mit der Stiftung möchte ich nun in vielfacher Weise dazu beitragen, die Zukunft für beide Seiten – für die Alpinisten sicherer und für die alpine Landschaft überlebensfähig – zu gestalten“. Dies möchte er über seine bisherige unternehmerische Tätigkeit hinaus ermöglichen und stellt für diesen Zweck ein jährliches Budget von bisher 150.000 Euro zur Verfügung. Um wertvolle Ergebnisse zu erzielen, ist aus seiner Sicht „die Bündelung vieler Kräfte notwendig“, was nun über die Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der VAUDE Sport Albrecht von Dewitz Stiftung möglich ist.

Albrecht von Dewitz bildet gemeinsam mit Dr. Peter Bauschatz den Vorstand der Stiftung. Der Stiftungsrat selbst besteht aus Personen, die ausgeprägtes Expertenwissen auf ihrem jeweiligen Gebiet besitzen und durch ihre Persönlichkeit und berufliche Erfahrung für die Themen der Stiftung stehen. Den Vorsitz des Stiftungsrats hat Antje von Dewitz übernommen, die bei VAUDE von Anfang an das Thema Nachhaltigkeit an erste Stelle setzte und so das Unternehmen zu einem Vorreiter in diesem Bereich entwickelte. Ebenfalls Mitglied im Stiftungsrat ist Daniel Gebel, der als innovativer Kopf die Entwicklungsarbeit bei der EDELRID GmbH & Co. KG leitet. Komplettiert wird der Stiftungsrat durch Jan Lorch (Leitung CSR VAUDE), Markus Wanner (CFO EDELRID) und Carla Wuhrer (Projektdirektorin PROPROJEKT).

Gezielte Förderung nachhaltiger und ökologischer Projekte im Berg- und Outdoorsport

Zum Auftakt der Stiftungsarbeit wurde im Juli 2019 im Rahmen der „Allgäuer Alpen CleanUP Days“ Aufklärungsarbeit über nachhaltiges und plastikfreies Bergsteigen geleistet. Die Veranstalter von PATRON haben hier in Zusammenarbeit mit der Allgäu GmbH Tourismus und regionalen Partnern sowohl eine Aufräumaktion der Allgäuer Alpen als auch eine Messe rund um das Thema Nachhaltigkeit und umweltbewusstes Bergsteigen organisiert. Die Albrecht von Dewitz Stiftung trat dabei gemeinsam mit VAUDE als einer der Hauptsponsoren auf und konnte so zur Aufklärung und Schaffung eines nachhaltigen Bewusstseins beitragen. Rund 300 angemeldete TeilnehmerInnen sammelten laut Veranstalter innerhalb weniger Stunden 1 Tonne Müll und tauschten sich anschließend im Rahmen der Messe in der Alten Weberei in Kempten zu verschiedenen Nachhaltigkeits- und Umweltthemen aus.

Weitere Projekte zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit sind aktuell in Planung. So will die VAUDE Sport Albrecht von Dewitz Stiftung unter anderem die Förderung für die Nachhaltigkeitsoffensive der Sektion Allgäu-Kempten des Deutschen Alpenvereins übernehmen. Die Sektion Allgäu-Kempten ist mit über 20.000 Mitgliedern eine der größten Sektionen im Deutschen Alpenverein und der größte Verein in Kempten. Als gemeinnütziger Verein kümmert sich die Sektion Allgäu-Kempten neben seinen bergsportlichen Aktivitäten auch um den Erhalt und Schutz der Alpen. Das Vorhaben soll demnach über 2 Jahre angelegt sein und als Ergebnis die eigenen Abläufe und Geschäftstätigkeit nachhaltiger und ökologischer gestalten. Ziel ist insbesondere, diese Erkenntnisse übertragbar zu machen. Daher ist auch die Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins (DAV) mit beteiligt, damit ein möglichst großer Kreis von den Ergebnissen profitieren kann.