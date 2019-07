Nach einer Qualitätssicherung der Eigenmarke SIMOND, haben sich die Produktentwickler von DECATHLON dazu entschieden, das Schraubkarabiner-Modell “Rocky” (Referenznummer 8292246 / 8292181) mit sofortiger Wirkung zurückzurufen. Laut eigenen Angaben liegt bei einigen Karabinern ein sicherheitsrelevanter Mangel am Produkt vor: Demnach wurde in seltenen Fällen der Schraubverschluss (schwarzes Bauteil) falsch herum montiert. Das kann die plötzliche Entsicherung des Karabiners während der Nutzung zur Folge haben. Konkret geht es um die Produkte mit der Artikelnummer: 1760147 / 1759997, die zwischen dem 05.12.2018 und dem 04.07.2019 erworben wurden. Diese können ab sofort in jeder beliebigen DECATHLON Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird im Falle eines Defekts selbstverständlich erstattet. Weitere Infos zum Rückruf gibt’s unter: www.decathlon.de

Für Fragen steht der DECATHLON-Kundenservice von Montag bis Freitag 09:00 bis 20:00 Uhr (Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr) unter der Rufnummer 07153/8920500 (gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz) zur Verfügung .

Quelle: Decathlon

