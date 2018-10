Immer mehr Freizeitsportler gehen mittlerweile gleich mehreren Aktivitäten nach. So haben aktuelle Untersuchungen des Outdoor-Spezialisten Salomon ergeben, dass rund 60 Prozent der Millenials mehr als fünf verschiedene Outdoor-Aktivitäten ausüben. der beste Beweis für diesen neuen Trend ist Salomons eigenes Athleten-Team. Frauen wie Kalen Thorien und Liv Sansoz erleben ihre Abenteuer auf verschiedenen Wegen – sei es in Form von Hiking, Skifahren, Klettern und Paragleiten. Sogar Freeski-Athleten wie Chris Rubens und Greg Hill nutzen die Ski-freie Zeit, um sich mit Trailrunning, Mountainbiken oder anderen Sportarten fit zu halten. Im Vordergrund steht immer das individuelle Abenteuer.

Ein Trend, auf den Salomon als Outdoorspezialist vor allem im Bereich Hiking mit multifunktionalen Hybrid-Lösungen reagiert. So steht die neue Herbst/Winter-Kollektion 2018/19 ganz im Zeichen von Leichtigkeit und maximaler Performance bei den verschiedensten Outdoor-Sportarten, um aus einem Tag an der frischen Luft stets das Maximum herausholen zu können. Grund genug, euch die wichtigsten Highlights für die Herren der Schöpfung kurz vorzustellen. Aber auch für die Damen gibt's die ein oder andere funktionale Neuheit.

Salomon OUTline GTX® – multifunktionaler und wasserdichter Outdoorschuh

Mit dem Komfort von Sneakern und einem für die Berge entwickelten Design ist der Multifunktionsschuh wie geschaffen für alltägliche Abenteuer. Durch die Kombination aus Laufschuh udn Approacher verbindet er höchsten Tragekomfort, maximale Flexibilität und beste Stabilität. Mit gerade einmal 330 Gramm fällt das multifunktionale Schuhwerk kaum ins Gewicht. Die griffige Außensohle, die verstärkte Schuhspitze und eine wasserdichte GORE-TEX® Membran machen aus dem Schuh das, was es für echte Outdoor-Abenteuer braucht – Grip, Schutz und Robustheit.

Salomon OUTpeak 20 – leichter Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit und beste Performance

Bei der Entwicklung des multifunktionalen Backpacks haben sich die Experten von Salomon das Beste von verschiedenen Rucksäcken mit hoher Performance abgeguckt. Dadurch bietet der OUTpeak 20 eine optimale Balance zwischen Leichtigkeit und Robustheit. Der tragbare Hybrid eignet sich perfekt für mehrtägige Hikes, Trailruns oder einfach nur für schnelle Tagestouren. Um möglichst wenig Balast durch die Gegend zu schleppen, wird ein neues leichtgewichtiges Material verwendet. Das stromlinienförmig geschnittene Design, die Stretch-Vest-Konstruktion und elastische TwinLink-Riemen sorgen zudem für besten Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit. Und damit auch bei schnellen Aktivitäten alles optimal sitzt, hält der Sensi Load Lifter den Backpack eng und stabil am Körper.

Salomon Outspeed 3-Lagen Jacke – robuste aber dennoch leichte Hybridjacke

Die dreilagige Hardshell-Jacke für Männer ist für On- und Off-Trail-Expeditionen designt. Clever platzierte Vordertaschen bleiben auch mit aufgesetztem Rucksack jederzeit erreichbar, wodurch alles Nötige auf dem Trail problemlos griffbereit ist. Steigen die Temperaturen, lässt sich die Hybridjacke einfach in ihrer eigenen Brusttasche verstauen. Eine leichte Multifunktionsjacke (217 g), die alles mitmacht – ob beim Kraxeln über Geröll, beim Boldern oder beim Mountainbiken. Dank elastischer Anpassung und AdvancedSkin Dry Material ist die Outspeed leicht und gleichzeitig robust. Comfort Stretchmaterial und MotionFit-Technologie erlauben eine Vielzahl von Aktivitäten bei unbegrenzter Bewegungsfreiheit.



Salomon Haloes Down Jacket – speziell für sportliche Aktivitäten konzipierte Daunenjacke

Um die leichte Daunenjacke (393 g) mit 700er Fill Power und 90/10 Füllungsverhältnis noch besser an die Anforderungen bewegungsintensiver Bergaktivitäten anzupassen, hat Salomon zwei Kernbereiche nochmals verbessert. Erstens wurde ein daunendichtes Material benutzt, das den Durchtritt und das Verlieren des Füllmaterials vermeidet. Zweitenswurde die Haloes mit einer Smart Skin™ Konstruktion konzipiert, indem es unter den Armen und an den Schultern mit einer synthetischen Isolierung ausgestattet wurde. Denn gerade an diesen Stellen bildet sich übermäßig viel Feuchtigkeit. So erhalten Outdoorsportler das Beste aus beiden Welten: die Bauschkraft und Packbarkeit von Daune und das vertrauenerweckende Schweißmanagement von Synthetik.

Exklusives Gewinnspiel – Salomon verlost ein Outdoor-Outfit im Wert von 300 Euro

Wer ebenfalls auf der Suche nach einem Adrenalinkick oder einer neuen Herausforderung in der freien Natur ist, kann ein Outdoor-Outfit bestehend aus dem Drifter Mid Hoodie und dem OUTline GTX® im Wert von 300 Euro gewinnen. Das Gewinnspiel von Salomon läuft noch bis einschließlich 20. November 2018: salomon.win-in-sports.com/outdoor-gewinnspiel/

