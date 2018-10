Ein wachsender Trend im Outdoor-Bereich ist die Ausübung gleich mehrerer Sportarten, um den Tag draußen in der Natur maximal ausnutzen zu können. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Form oder Abfolge die verschiedenen Disziplinen ausgeübt werden. Im Vordergrund steht das individuelle Abenteuer und was wirklich zählt, ist möglichst viele Aktivitäten miteinander zu verbinden oder auszuprobieren. Einseitiges Training gehört somit längst der Vergangenheit an – vor allem bei Hochleistungssportlern, die sich heutzutage auf ganz unterschiedliche Art und Weise fit halten. So haben aktuelle Untersuchungen des Outdoor-Spezialisten Salomon ergeben, dass gut 60 Prozent der um die Jahrtausendwende geborenen Freizeitsportler mehr als fünf verschiedene Outdoor-Aktivitäten ausüben und aktive Multisportler in Zukunft eher die Normalität sind statt nur die Ausnahme.

Eine Entwicklung, der die Franzosen vor allem im Hiking-Segment mit neu entwickelten Outdoorprodukten begegnen, die nicht selten eine hybride Funktion übernehmen. So legt Salomon in seiner neuen Herbst/Winter-Kollektion 2018/19 einen besonderen Fokus auf Leichtigkeit und den mutlifunktionalen Einsatz, um aus jedem Frischluft-Abenteuer das Maximum herausholen zu können. Grund genug, euch die wichtigsten Highlights für die weibliche Fraktion kurz vorzustellen. Aber auch für die Männer gibt’s die ein oder andere funktionale Neuheit. Wer auch in Zukunft immer up2date bleiben und sich über die neuesten Highlights und Produkte von Salomon informieren will, abonniert am besten den offiziellen Newsletter von Salomon.

Salomon OUTline GTX® – multifunktionaler und wasserdichter Outdoorschuh

Mit dem Komfort von Sneakern und einem für die Berge entwickelten Design ist der Multifunktionsschuh wie geschaffen für alltägliche Abenteuer. Durch die Kombination aus Laufschuh udn Approacher verbindet er höchsten Tragekomfort, maximale Flexibilität und beste Stabilität. Mit gerade einmal 330 Gramm fällt das multifunktionale Schuhwerk kaum ins Gewicht. Die griffige Außensohle, die verstärkte Schuhspitze und eine wasserdichte GORE-TEX® Membran machen aus dem Schuh das, was es für echte Outdoor-Abenteuer braucht – Grip, Schutz und Robustheit.

Salomon OUTpeak 20 – leichter Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit und beste Performance

Bei der Entwicklung des multifunktionalen Backpacks haben sich die Experten von Salomon das Beste von verschiedenen Rucksäcken mit hoher Performance abgeguckt. Dadurch bietet der OUTpeak 20 eine optimale Balance zwischen Leichtigkeit und Robustheit. Der tragbare Hybrid eignet sich perfekt für mehrtägige Hikes, Trailruns oder einfach nur für schnelle Tagestouren. Um möglichst wenig Balast durch die Gegend zu schleppen, wird ein neues leichtgewichtiges Material verwendet. Das stromlinienförmig geschnittene Design, die Stretch-Vest-Konstruktion und elastische TwinLink-Riemen sorgen zudem für besten Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit. Und damit auch bei schnellen Aktivitäten alles optimal sitzt, hält der Sensi Load Lifter den Backpack eng und stabil am Körper.

Salomon Drifter Mid Skirt & Hoodie – isolierte Outdoorbekleidung mit Primaloft-Füllung und Wendefunktion

Die DRIFTER MID Serie von Salomon ist der Inbegriff von Vielseitigkeit. Allein schon deshalb, weil sowohl der Damenrock (196 g)als auch die Outdoorjacke (455 g) jeweils über zwei verschiedene Obermaterialien verfügen. Je nach gewünschtem Look und Wärmeniveau kann die Innenseite somit ganz einfach nach außen gedreht werden. Wird bspw. das glänzende Material aus Pertex® Eco nach außen getragen, bieten Skirt und Hoodie maximale Wärme und hohen Windschutz. Allein schon wegen der Füllung aus Primaloft® Black Eco. Während das 4-Wege-Stretchmaterial für einen lässigen Lifestyle-Look und eine atmungsaktivere Isolierung mit etwas geringerem Wärmeniveau sorgt. Hinzu kommen noch zahlreiche Features seitlich platzierte Stretch-Einsätze und durchgehende RV-Seitenöffnungen für absolute Bewegungsfreiheit beim Skirt sowieeiune fixierte Kapuze und diverse Einschub- und RV-Taschen bei der Jacke.

