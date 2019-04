Der Geruch nach frischen Gewürzen, bunte Farbwelten und ferne Länder – auf Reisen entdeckt man die unterschiedlichsten Winkel der Welt und erlebt so manches Abenteuer. Damit Weltenbummler immer den perfekten Begleiter mit dabeihaben, gibt‘s die multifunktionalen Klassiker RENEGADE GTX® MID und LOCARNO GTX® LO ab sofort in einer limitierten Auflage. Ganz natürlich kommen sie daher – die Multifunktionsschuhe der Sonderedition für Weltentdecker. Zugreifen ist die Devise, denn von den sprichwörtlich einzigartigen Modellen gibt es nur eine begrenzte Anzahl im Handel zu kaufen.

Gewürzspecial: RENEGADE GTX® MID | RENEGADE GTX® MID Ws I LOCARNO GTX® LO Ws I LOCARNO GTX® LO

In natürlichen Farbdesigns, angelehnt an die bekanntesten Gewürze dieser Erde, sorgen die funtktionalen Allrounder so für eine ordentliche Prise Abenteuer im Schuhregal. Basilikum, Curry oder Cayenne sind weltweit in aller Munde – peppen die Gewürze doch so manche Speise ordentlich auf. Wer bei der nächsten Reise oder Wandertour ebenfalls nicht auf das gewisse Etwas verzichten möchte, hat nun die Möglichkeit mit den beliebten All-Terrain-Classic Modellen für Furore zu sorgen. Die allseits beliebten Klassiker sollen besten Tragekomfort und maximale Dämpfung bieten, um weit entfernte Länder ganz bequem zu Fuß zu bereisen. Zudem sind die Füße jederzeit bestens geschützt durch robustes Nubukleder mit wasserdichter GORE-TEX®-Membran. Die griffigen Sohlenkonstruktionen überzeugen nicht nur durch ihr flexibles Abrollverhalten und perfekten Halt, sondern bieten dank des innovativen LOWA-MONOWRAP®-Rahmens optimale Stabilität. Größe: UK 6.5 – 13 | Ws UK 3.5 – 9, Gewicht pro Paar (UK 8): 660 g | (UK 5): 590 g

Quelle: LOWA

