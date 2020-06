Getreu dem Motto: „Daheim ist es am schönsten!“ fordert die Mammut Local Adventure Challenge alle Frischluftfreunde dazu auf, die Natur in unmittelbarer Nähe zu erleben und unvergessliche Erinnerungen zu sammeln. Noch bis zum 5. Juli 2020 können outdoorbegeisterte Menschen Kilo- und Höhenmeter zusammentragen, um diese dann auf der Onlineplattform Strava gegen einen Onlineshopping-Gutschein im Wert von 50 Euro einzutauschen. Egal ob beim Wandern, Klettern, Biken oder Kanufahren, wer mindesten 10 Stunden aktiv war, bekommt aber nicht nur den Gutschein sondern nimmt zusätzlich an einer exklusiven Verlosung teil. Zu gewinnen gibt’s eine unvergessliche Reise im Wert von 5.000 Euro im kommenden Jahr in die Schweizer Berge . Außerdem winken beim Hochladen von Outdoor-Momenten über Instagram und bei Verwendung des Hashtags #LocalAdventureChallenge weitere attraktive Sachpreise. Detaillierte Informationen und Teilnahmebedingungen gibt’s unter: www.strava.com