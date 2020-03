“Dünner als Papier, aber wasserdichter und atmungsaktiver als so manche Hardshell”, mit diesen vieversprechenden Worten preist der britische Outdoorspezialist Montane seine neueste Wetterschutzbekleidung für Minimalisten an. Die “Podium-Kombi” bestehend aus Pull-On und Hose “atomisiert” sämtliche Fragen hinsichtlich Gewicht und Packmaß. Denn mit gerade einmal 115 bzw. 100 Gramm wiegt jedes Teil gerade einmal so viel wie zwei Müsli-Riegel, sollen aber mit einer Wassersäule von 15.000 mm und einer Atmungsaktivität von 15.000 g/m²/24h optimal vor den Elementzen schützen und für ein gutes Feuchtigkeitsmanagement sorgen. Ermöglicht wird das Leichtpaket vor allem durch die Verwendung eines revolutionären Gewebetyps: Aqua Pro Lite. Ein Material, das kein Gewebe, sondern vielmehr ein mit einer hydrophilen PU-Membran laminiertes Gestrick darstellt und dank seiner sehr hohen Geschmeidigkeit den Tragekomfort erhöht.

Podium Pull-On Kombi – Backup für minimalistische Abenteuer

Der wasserdichte Pull-On und die Hose eignen sich für Trailläufer, Fast Packer und alle, die schnelle Aktionen lieben und dafür leichte Rucksäcke verwenden. Die Podium Produkte liefern ein verlässliches, ganzjähriges Back-Up für den superleichten Trainings-, Wettkampf- und Fastpacking-Rucksack.

Montane Podium Pull-On:

– Mikroversiegelte Nähte

– Elastische Trail-Kapuze mit verstärktem Schirm & elastischer Saum

– Reflektierender YKK AquaGuard® Front-RV über die

halbe Länge mit innenliegender Windblende

– Teilelastische vorgeformte Ärmelbündchen

– 360° VIA Trail Series® reflektierende Details

– Gewicht: 115 Gramm inkl. Aufbewahrungsbeutel (bei Gr. M)

Montane Podium Pant:

– Mikroversiegelte Nähte

– Elastischer Taillenbund & elastischer Saum

– Diamantförmiger Zwickel & vorgeformte Knie

– Umgekehrte, seitliche YKK Reißverschlüsse über ¼ der Beinlänge

mit innenliegenden Windblenden

– 360° VIA Trail Series® reflektierende Details

– Gewicht: 100 Gramm inkl. Aufbewahrungsbeutel (bei Gr. M)