Sommer – Trailrunningschuhe 2018 Die neuesten Laufschuh-Highlights für Trailrunner und Bergläufer

Pünktlich zum Start in die neue Laufsaison präsentieren die verschiedenen Outdoormarken ihre neuen Running-Highlights. Neben bewährten Klassikern gibt es auch in diesem Jahr wieder neue Laufschuhe für jedes Terrain. Vom Modell für knackige Bergsprints über flowige Mitteldistanzen bis hin zu Ultra-Distanzen ist alles dabei. Damit reagieren die einzelnen Anbieter auf das weiter um sich greifende Trailrunning-Fieber, das immer mehr Laufsportler ansteckt. Wir stellen euch die wichtigsten Neuheiten für Bergläufer und Trailrunner kurz vor.

DYNAFIT ULTRA PRO – Laufschuh für Distanzen ab 40 Kilometern und darüber hinaus

Entwickelt für lange Distanzen über 40 km und mehr bietet der neue Ultra Pro Laufschuh anspruchsvollen Athleten optimale Dämpfung, Schutz und Stabilität. Mit seinem geringen Gewicht von gerade einmal 320 Gramm in der Männer- bzw. 280 Gramm in der Damenversion setzt er neue Maßstäbe in seiner Klasse – selbstverständlich ohne Abstriche bei der Funktionalität. Die Vibram® Megagrip Sohle verleiht dem Schuh ein ausgewogenes Grip- und Traktionsverhältnis in abwechslungsreichem alpinen Gelände.

Für eine optimale Bewegungskontrolle sorgt eine Zwischensohle aus zwei EVA-Einheiten mit unterschiedlicher Dichte. Der Heel Preloader – eine diagonale Verstärkung im Fersenbereich – unterstützt die natürliche Laufbewegung und erhöht dabei Komfort und Halt zur selben Zeit.Eine verstärkte Zehenkappe reduziert die Stoßeinwirkungen auf Zehen und Vorderfuß und erhöht zudem die Langlebigkeit des Schuhs. Die dynamische Sprengung garantiert einen flüssigen Laufstil. Sprengung: 8mm, Preis: 155 Euro (UVP).

Salomon S/LAB Ultra – Trailschuh-Klassiker als limitierte Edition

Salomon nahm die bevorstehenden Einführung des neuen S/LAB Ultra Trail Running-Schuhs zum Anlass, eine auf 171 Paare limitierte Spezialedition auf den Markt zu bringen – ein Paar für jeden Kilometer des berühmten Ultra-Rennens in Chamonix. Denn dabei handelt es sich um den gleichen Trailschuh, den Francois D’haene bei seiner siegreichen Teilnahme am Ultra-Trail du Mont Blanc 2017 (UTMB) getragen hat. Die exklusiven Laufschuhe können in Europa seit Ende Februar 2018 inkl. eines speziellen Pakets über die offizielle Website bestellt werden: www.salomon.com

Diejenigen, die nicht das Glück haben sollten, eines der limitierten Editionspaare in die Hände zu bekommen, können stattdessen den regulären S/LAB Ultra ordern. Das Konzept des regulären Modells ist identisch mit der limitierten Version – mit Ausnahme des Kork-Innenfutters und der äußeren UTMB-Grafiken. Sprengung: 8 mm, Preis: 180,- Euro (UVP) bzw. 250,- Euro für das Limited-Modell.

Mammut Sertig Low – Trailschuh für mehr Freiheit

Mammut setzt für den Sommer 2018 auf leichte Produkte für mehr Freiheit im Bereich Mountain Training. Keine geringere als die Trailrunnerin Helen Bonsor testete den neuen Trailschuh auf der Tranter’s Round und stellte direkt einen neuen Weltrekord auf. Mitte 2017 lief Helen die anspruchsvolle Route in Schottland in 12:25 Stunden. Damit ist sie auf dieser Strecke die schnellste Frau der Welt.

Der neue Laufschuh sitzt direkt am Fuss, ist leicht, gut gedämpft und damit für unterschiedliche Geschwindigkeiten und Distanzen optimal geeignet. Besonders begeistert zeigte sich Helen Bonsor neben dem geringen Gewicht von nur 255 g (305 Gramm beim Männermodell) von der nahtlosen Zungenkonstruktion, welche Druckstellen verhindern soll. Ein weiteres Highlight ist das patentierte Rolling Concept. Das Sohlenkonzept aus gripex Trail Bite Sohle & IP EVA Keil, welches nach orthopädischen Erkenntnissen entwickelt wurde, sorgt demnach für optimale Stützung und Dämpfung an spezifischen Fusszonen. Zugleich soll es das natürliche Abrollverhalten unterstützen und die Ermüdung und damit die Gefahr des Umknickens verringern. Sprengung: 6 mm, Preis: 119,- Euro (UVP)

La Sportiva Unika – komplett in Europa gefertigtes Dämpfungswunder

La Sportiva präsentiert mit dem Unika den ersten Mountain Running® Schuh, der vollständig in Europa hergestellt wird. Der Trailschuh nimmt somit eine einzigartige Position ein. Hinzu kommt eine PU Zwischensohle, die dank der Infinitoo™ Technologie herausragende Dämpfungseigenschaften bieten soll. Diese absorbiert zuverlässig Stöße und garantiert die Energierückgabe. Auch nach langer Nutzungsdauer behält die Sohle ihre Funktion und Form. Stabilisatoren an den Seiten soll zudem eine dynamische Anpassung an unregelmäßigen Untergrund und Traversen ermöglichen.

Besonders auf der Mittel und Langdistanz begeistert der Laufschuh mit Komfort und Stabilität. Dank der Sock-Like® Technologie, deren Konstruktion von Kletterschuhen abgeschaut wurde, sitzt der Trailschuh wie eine zweite Haut am Fuß und fühlt sich aufgrund minimalistischer Nähte wie eine Socke an. Die Unterstützung und Struktur wird zusätzlich durch das Lace-up Harness™ Schnürsystem sichergestellt, das die Sohle mit dem Schaft verbindet und die Spannung auf den ganzen Schuh verteilt. Die FriXion White – Super Sticky Laufsohle ist besonders vielseitig im Einatz und ideal zur Verwendung bei jeder Bodenbeschaffenheit: Stein, Geröll, Gras, Moos, Schlamm. Sie unterstützt dich beim Laufen bei sehr feuchten Verhältnissen auf kahlem Untergrund. Sprengung: 8mm, Preis: 179,- EUR (UVP).

Arc’Teryx Norvan – Langstreckenläufer für jedes Terrain

Neben der funktionellen Laufbekleidung bieten die Kanadier seit 2017 auch Trailschuhe an und erweitern ihr Sortiment für diesen Sommer: Der Norvan LD (LD = Long Distance) ist der neue Trailrunner von Arc’teryx. Er wurde für lange und variable Trail-Läufe konstruiert und soll eine ausgewogene Kombination aus Unterstützung, Stabilität und Grip bieten. Die leichte und robuste Konstruktion des Schuhs verspricht dabei Laufspaß auf jedem Terrain.

Die erhöhten Seitenwangen des Norvan LD umschließen den Fuß und sollen dadurch viel Stabilität bieten. Die dreiteilige Mittelsohle besteht zu 85% aus komprimiertem EV und zu 15% aus Polyolefin. Eine eingebaute 0,7 mm TPU-Platte schützt den Mittelfuß vor scharfkantigen und spitzen Steinen. Der „Anti-Fatigue“-Einsatz an den Fersen reduziert zudem den Ermüdungseffekt in diesem Bereich. Mit einer Sprengung von 9 Millimetern und einer Sohlenhöhe von 27 bzw. 18 Millimetern ist der Norvan LD ein ausgewogener Runningschuh, der Vielseitigkeit und Sicherheit auf allen Runs bietet – egal ob bergauf, bergab oder auf der Geraden. Die weiterentwickelte Vibram®-Megagrip-Sohle mit würfelförmigen Profilstollen (3,5 Millimeter) bietet guten Halt. Zusätzlich zum normalen Modell gibt es den Norvan LD auch als wasserdichte GTX-Variante. Sprengung: 9mm, Preis: 160,- bzw. 195,- Euro für die GTX®-Variante (UVP).

CRAFT V175 Lite & V175 Chrome – neue Allrounder für jedermann

Im Sommer 2018 startet eine neue Epoche beim Funktionsbekleidungs-Spezialisten CRAFT: Die Schweden präsentieren erstmals eigene Laufschuhe. Die zwei ersten Modelle sind echte Allrounder für (fast) jedermann: V175 Lite und V175 Chrome konzentrieren sich auf die wesentlichen Features eines guten Laufschuhs – eine natürliche Passform, guter Grip, sowie das gesunde Mittelmaß an Dämpfung und Bewegungsfreiheit. Unterstützung bekommt CRAFT dabei von dem italienischen Sohlenspezialisten Vibram.

Die beiden Laufschuhe verzichten bewusst auf überflüssigen Technologie-Schnickschnack und richten sich an eine sehr breite Zielgruppe. Dabei gehören die Schweden zu den wenigen Herstellern, für die Vibram eine exklusive Straßenlaufschuh-Sohle baut. Der Megagrip-Gummi sorgt für sicheren Halt auf nassem und trockenem Untergrund. Die Zwischensohle besteht aus zwei EVA-Lagen unterschiedlicher Shore-Härte: Die Dual Density Phylon EVA-Lage oben sorgt für die gewünschte Führung und stützt, während die untere EVA-Lage für Dämpfung sorgt. Eine Nylon-Mittelfußbrücke verleiht den Schuhen das gewünschte Maß an Torsionssteifigkeit und wirkt indirekt auch als leichte Pronationsstütze. Für Führung und Seitenhalt sorgt zudem eine innere als auch die thermo-geformte, äußere TPU-Fersenkappe. Sprengung: 6mm, Preis: 129,95 Euro für den V175 Lite und 149,95 Euro für den V175 Chrome (UVP)