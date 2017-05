Sommersport – SOURCE / Neuheiten Sommer 2017 Innovative Trinksysteme, Trinkgürtel und Trinkpacks speziell für Wassersportler

Der israelische Hydratations-Spezialist SOURCE will in diesem Sommer ein komplett neues Kapitel aufschlagen und präsentiert erstmals speziell auf Wassersportler ausgerichtete Trinksysteme. Neu im Sortiment sind demnach vier innovative Trink-Packs, die gezielt auf die spezifischen Anforderungen bei Wassersportarten wie SUP und/oder Kajaken ausgerichtet sind. So eignen sich die dynamisch-leichten und besonders praktischen Lösungen für Freizeit- und Profisportler, die gleichermaßen an Land wie auch auf dem Wasser aktiv sind und viel Wert auf eine unkomplizierte Versorgung mit ausreichend Flüssigkeit legen. Wir stellen euch die vier neuen Highlights kurz vor.

HIPSTER WAVE – aerodynamisch geschnittener Trinkgürtel für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit

Der neue HIPSTER WAVE Trinkgürtel sorgt dank seiner aerodynamischen Form für eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bei sportlichen Aktivitäten auf dem Wasser. Im Innern befindet sich eine zugeschnittene 1,5L Widepac™ Trinkblase, die frei von BPA und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen ist. Leicht verstaut und schnell zugänglich ermöglicht die Trinkreserve lange Einsätze und sichert eine kontinuierliche Wasserversorgung. Das eingearbeitete Mesh-Material sorgt für die nötige Atmungsaktivität und verringert zudem das Gesamtgewicht des Trinkgürtels. Dem nicht genug bietet der Hipster Wave noch zusätzliche Staumöglichkeiten: So finden die wichtigsten Utensilien im eingearbeiteten und wasserdicht verschließbaren Drybag ihren Platz. Mithilfe der außen platzierten, elastischen Kordeln lässt sich weiteres Equipment wie Jacke, T-Shirt und Co. in wenigen Handgriffen befestigen. Farben: Black und Turquoise, Preis: 78,95 Euro (UVP).

VERVE – passgenauer Trinkrucksack mit innovativem Rückensystem speziell für Kajakfahrer

Gerade beim Kajaken zählt die volle Bewegungsfreiheit, um sich möglichst geschmeidig durchs Wasser zu schieben. Deshalb setzt SOURCE beim VERVE Trinkrucksack auf das bewährte X-Fit System, mit dem sich der Backpack wie eine zweite Haut am Rücken anschmiegt. Dadurch wird der natürliche Bewegungsablauf von Armen, Schultern und Hüften in keinster Weise eingeschränkt und Wassersportler profitieren vom vollen Freiraum für maximale Dynamik. Die integrierte 2L Widepac® LP Trinkblase nimmt zwei Liter Flüssigkeit auf, drückt dank des extra flachen Designs nicht unangenehm am Rücken und ist wie alle SOURCE Trinkblasen frei von BPA oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen. Indem sich die Tragegurte variabel einstellen lassen, kann der VERVE problemlos auch über einer Rettungsweste getragen werden. Während reflektierende Elemente für eine gute Sichtbarkeit bei abendlichen Touren in der Dämmerung oder in der Nacht sorgen, bieten die leicht-zugänglichen und elastischen Gepäcktaschen hinten sowie seitlich am Rucksack ausreichend Platz für die wichtigsten Utensilien. Farben: Black und Turquoise, Preis: 99,95 Euro (UVP).

DURABAG KAYAK – praktischer Wassertank für ausgedehnte Kajak-Touren

Der robuste DURABAG KAYAK ist ein praktischer Wassertank für längere Touren, bei denen der Wassersportler lieber ohne am Körper getragenes Trinksystem unterwegs sein will. Denn ausgestattet mit elastischen Riemen und Spannkordeln lässt sich der Trinksack schnell und sicher auf oder unter Deck befestigen. Rutschfeste Hypalon-Streifen auf der Rückseite bieten zudem zusätzlichen Halt. Für eine optimale Reichweite wurde das Durabag mit einem extra langen 140cm-Trinkschlauch ausgestattet. Die Trinkblase ist wie alle SOURCE Produkte frei von BPA und anderen gesundheits-schädlichen Stoffen und verfügt mit 2,5 Liter Volumen über ausreichend Wasserressourcen für ausgedehnte Tagestouren. Wichtige Utensilien lassen sich zudem in den zwei seitlich platzierten Mesh-Taschen verstauen. Farben: Black und Turquoise, Preis: 59,85 Euro (UVP).

LIQUITAINER PRO 1L – platzsparende Trinkflasche als handlicher und stets griffbereiter Durstlöscher

Ultraleicht, geschmacksneutral, antibakteriell und vor allem platzsparend – mit dem Liquitainer™ von SOURCE ist immer ausreichend Wasser mit im Gepäck. Der eigentliche Clou ist aber, dass sich die handlichen Trinkflaschen im leeren Zustand zusammenfalten und dadurch problemlos in der Hosentasche verstauen lassen. Natürlich ist auch der Liquitainer™ aus einem speziellen BPA- und Phthalat-freien Material hergestellt, das völlig unbedenklich für die Gesundheit ist. Dank des verlängerten Trinkschlauchs lässt sich der Liquitainer Pro 1L auch in der vorderen Tasche einer Rettungsweste platzieren und bleibt dadurch jederzeit zum Trinken in Reichweite. Das langlebige Material ist dabei für heiße und kalte Drinks gleichermaßen geeignet. So können die praktischen Trinkflaschen für den eiskalten Genuss bei sommerlichen Temperaturen sogar in die Gefriertruhe gesteckt werden, hält es doch Temperaturen zwischen -20 und +100 Grad ohne weiteres stand. Preis: 14,95 Euro (UVP).