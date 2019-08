“Nach Jahrzehnten von Wettkämpfen auf Spitzenniveau, zahlreichen Weltmeister-Titeln und sogar olympischen Medaillen können wir unser Racing-Konzept wahrlich als unser Erbe bezeichnen.” So beschreibt die Schweizer Outdoormarke SCOTT Sports seine speziell für den Bike- und den Trailsport entwickelte RC-Kollektion, die kontnuierlich und in enger Zusammenarbeit mit den eigenen Profi-Athleten erweitert wird. Ihr Anspruch dabei: Sowohl Hobby- als auch Profisportler darin zu fördern, auf der Zielgeraden immer noch ein paar mehr Sekunden herauszuholen und am Ende das Siegerpodest zu erklimmen. Auch wir sind mit der funktionalen Ausrüstung auf die Langdistanz gegangen und haben neben den beiden Trailschuh-Modellen Kinabalu RC 2.0 und dem Supertrac Ultra RC auch ein Race-Outfit für euch getestet.

SCOTT RC Run S/SL Shirt – schnelltrocknendes, hochfunktionales und sportlich geschnittenes Laufshirt

Das hochfunktionale Laufshirt RC Run S/Sl soll in erster Linie durch sein schnelltrocknendes und extrem dehnbares DUROxcell Gewebe überzeugen. Vor allem bei intensiven Trainingseinheiten verspricht es ein hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement, um vor dem Überhitzen zu schützen und das Körperklima jederzeit optimal zu regulieren.

Für eine perfekte Passform und optimalen Tragekomfort sorgen sowohl die zusätzlich verstärkten, flach gehaltenen und teils geklebten Nähte als auch die körpernahe sowie ergonomisch geformte Schnittführung. Für eine bessere Bewegungsfreiheit bietet das Obermaterial nicht nur die entsprechende Flexibilität, auch der Bund und die Ärmelenden sind mit einem elastischen Saum zusätzlich verstärkt. Ob beim täglichen Lauftraining oder beim Trail-Wettbewerb – das SCOTT RC Run Shirt ist die ideale Lösung für komfortorientierte Langstreckenläufer.

Das af-Testurteil von Veit: Geniale Passform, perfekter Tragekomfort und optimales Körperklima, aber anfälliges Obermaterial



In meiner “Laufbahn” konnte ich bereits die verschiedensten Shirts tragen, deren Material die unterschiedlichsten Vor- und Nachteile mit sich brachte. Beim RC Run S/SL Shirt von Scott kommen gefühlt alle positiven Punkte zusammen. hier stimmt einfach alles: Das Körperklima wird perfekt reguliert, indem Feuchtigkeit schnell aufgenommen und von der Haut abtransportiert wird. Dadurch entsteht an heißen Tagen ein willkommener Kühlungseffekt und bei kühleren Temperaturen hälkt das Shirt überraschend lange warm. Besonders hervorzuheben ist dabei, wie schnell das Material trocknet, sodass selbst ein kurzer Regenschauer schnell wieder vergessen ist.

Das Material liegt wunderbar weich auf der Haut und schmiegt sich dank des sportlichen Schnitts und der flexiblen Eigenschaften optimal an den Körper an. Selbst der Saum ist elastisch verstärkt, wodurch das Shirt nicht ständig nach oben rutscht. Einziges Manko ist die Robustheit des Obermaterials, das beim Tragen eines Trailpacks schnell in Mitleidenschaft gezogen wird und nach kurzer Zeit ausschaut, als hätte man zu viel Achsel-Deo verwendet. Und auch geruchshemende Eigenschaften sucht man leider vergeblich, was aber nicht weiter stört.

+ sehr gute Verarbeitung und günstiger Preis

+ atmungsaktives und hochfunktionales Material

+ hervorragender Tragekomfort dank flacher Nähte

+ gute Passform durch elastischen Saum

+ perfekte Regulierung des Körperklimas

– Obermaterial nutzt sich beim Tragen eines Trailpacks schnell ab

– keine geruchshemmenden Eigenschaften

Die Details:

Besonderheiten: schnelltrocknendes, besonders leichtes und hochwertiges DRYOxcell-Strickgewebe, geklebter und nahtloser Saum

Material: Obermaterial: 89 % Polyester 11 % Elasthan

Größen: S – XXL

Farben: Yellow/Black

Gewicht: k. A.

Preis: 69,95 Euro (UVP)

SCOTT RC Run Hybrid-Shorts – leichte Laufshort mit innenliegender Tight für anspruchsvolle Trails

Die leichte Laufshort wurde speziell für lange Läufe entwickelt und verbindet die Vorzüge einer eng anliegenden Tight sowie einer luftig leichten Überhose. Das schnelltrocknende, besonders leichte und hochwertige DRYOxcell-Channel Flow Lite-Strickgewebe soll für eine optimale Regulierung des Körperklimas sorgen. Die Innenshort aus perforierten DUROexpand 4-Wege-Stretchmaterial verhindert zudem das Reiben der Oberschenkelinnenseiten auf der Langstrecken-Distanz.

Ausgestattet ist die leichte Trailshort mit drei auf dem breiten Bund strategisch sinnvoll platzierten Fronttaschen, in denen Energiegels oder andere kleine Utensilien mit auf die Trails genommen werden können. Darüber hinaus verfügt die Trailshort auf der Rückseite über eine zusätzliche Mesh-Tasche mit Druckknopf, in der eine herausnehmbare und spritzwasserfeste Tasche verstaut werden kann. Für eine verbesserte Sichtbarkeit ist die Laufshort noch mit reflektierenden Aufdrucken versehen. Damit soll die Run Hybrid-Short die perfekte Wahl für ausgedehnte Ultra-Läufe und Trail-Wettbewerbe sein.

Das af-Testurteil von Veit: Traumhafte Running-Short



Es muss nicht immer eine Kompressionshose oder eine leichte Laufshort sein. Manchmal ist die optimale Lösung, einfach das Beste aus beiden Welten miteinander zu verbinden. Die eng anliegende Innenhose schmiegt sich dank des elastischen Materials wunderbar um die Oberschenkel und verhindert auf Dauer ein Scheuern der Innenseiten. Dabei besitzt das Material genau die richtige Mischung aus Elasztizität und Stützfunktion, wodurch die Trailpant auch bei intensiven Trainingseinheiten und längeren Distanzen nicht an Funktionalität verliert. Sogar ohne Unterhose sitzt alles an Ort und Stelle. Für die perfekte Passform, kann der breit gehaltene Bund bei Bedarf noch über einen Gummizug justiert werden.

Das Material selbst transportiert die Feuchtigkeit zuverlässig ab, sorgt für ein durchweg optimales Körperklima und trocknet wirklich extrem schnell. Die flexiblen Eigenschaften erlauben zudem maximale Bewegungsfreiheit, die auch durch die luftige Überhose nicht beeinträchtigt wird. Auch die drei Mesh-Taschen auf der Front erfüllen ihren Zweck. Lediglich die Tasche am Gesäß ist (da nur mit einem Druckknopf versehen) nicht wirklich geeignet, um darin etwas zu verstauen – zu groß ist die Gefahr, darin verstaute Utensilien unterwegs zu verlieren. Selbst wenn man es in der mitgelieferten, spritzwassergeschützten Tasche verpackt. Aber sonst ist es eine rundum gelungene Laufshort, die notfalls auch mal beim Wandern oder Baden zum Einsatz kommen kann.

+ sehr gute Verarbeitung und günstiger Preis

+ bombige Passform und super Tragekomfort

+ hervorragende Regulierung des Körperklimas

+ extrem schnell trocknendes Material

– Verschluss der Gesäßtasche zu weit geschnitten, wodurch Dinge verloren gehen können

– keine geruchshemmenden Eigenschaften

Die Details:

Besonderheiten: Schnelltrocknendes, besonders leichtes und hochwertiges DRYOxcell-Channel Flow Lite-Strickgewebe; Innenshorts: Gewebtes DUROexpand 4-Wege-Stretchmaterial

Material: Obermaterial: 88 % Polyester / 12 % Elasthan, Innenslip: 73 % Polyamid 27 % Elasthan

Größen: S-XXL

Farben: Yellow/Black

Gewicht: 117 g

Preis: 69,95 Euro (UVP)

Das Gesamtfazit zur SCOTT Sports RC Collection:

Man merkt der SCOTT Running RC Collektion an, dass diese in enger Zusammenarbeit mit Laufprofis und Athleten entstanden sein muss. Denn hier wurde an vielerlei Details gefeilt und scheinbar so lange nach passenden Materialien gesucht, dass am Ende das bestmögliche Ergebnis dabei herausgekommen ist. Unschlagbar ist dabei vor allem das gute Preis-Leistungs-Verhältnis für die einzelnen Bestandteile der Trailrunning-Kollektion. Wer also für den schmaleren Taler keine Kompromisse in puncto Gewicht und Funktionalität machen will, der dürfte mit der schwarz-neongelben Kollektion überaus zufrieden sein.

*Hinweis der Redaktion zur Kennzeichnungspflicht: Die hier getesteten bzw. vorgestellten Produkte wurden uns vom jeweiligen Hersteller kostenlos zur Verfügung gestellt. Über den Produktwert hinaus flossen keine weiteren Zahlungen oder Gegenleistungen. Das Urteil der Redaktion ist dennoch unabhängig und die spezifischen Marken haben keinerlei Einfluss auf die Inhalte des Testberichts.

4 total views, 4 views today