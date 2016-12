Review – Atera Strada Sport 2: Robuster Fahrradträger fürs Auto im Test

Wir alle kennen die Situation: ein verlängertes Outdoor Wochenende steht an, das KFZ der Marke eures Vertrauens ist prall gefüllt mit diversen Sport-Utensilien. Da ergibt ein kurzer POI-Check vor der Abreise, dass am Zielort auch noch ein legendärer Mountainbike-Trail auf die persönliche Erstbezwingung wartet. Hier schlägt die Stunde eines Fahrradträgers für die Anhängerkupplung. Das Mitführen eures Bikes auf diesem Trägertyp bietet einige klare Vorteile: der Stauraum im Innenraum bleibt erhalten, ihr versaut euch die Ladefläche nicht mit Schlamm und Dreck und das Befestigen des Rads birgt nicht die Gefahr eines verfrühten Bandscheibenvorfalls, da man den geliebten Downhiller nicht bis aufs Autodach wuchten muss.

Eine feste Größe in diesem Segment ist die deutsche Firma Atera mit Sitz in Ravensburg in der Nähe vom Bodensee, die uns freundlicherweise das Modell Atera Strada Sport 2 für einen Test zur Verfügung gestellt hat.

Bei der Wahl des richtigen Trägers spielen oft unterschiedliche Beweggründe eine Rolle: Anzahl der zu transportierenden Räder, Gewicht und Abmessungen des Trägers, Handhabung bei der Montage, Diebstahlschutz, etc. Unserer Meinung nach erfüllt der Strada Sport 2 die meisten dieser Kriterien sehr gut.

Dieser kompakte (Abmessungen: 1000 X 200 X 590 cm) und leichte (Gewicht: 13kg) Träger ist in der Grundausstattung für den Transport von 2 Fahrrädern ausgelegt, kann aber bei Bedarf mit dem optionalen Adapterpaket auf 3 Räder erweitert werden.

Der voreingestellte Schnellverschluss passt auf alle gängigen Anhängerkupplungen (Stützlasten bitte beachten: 50kg bei 2, 60kg bei 3 Rädern).

Der Träger verfügt über eine integrierte Beleuchtungsanlage mit 13-poligem Steckeranschluss und Diebstahlsicherung für Träger und Fahrräder.

Komplettiert wird das Ganze durch sehr flexible Ratschenbügel zur Befestigung von bis zu 80mm Bike-Rahmen und einen praktischen Klappmechanismus, der auch in beladenen Zustand den Zugang zum Kofferraum erhält.

Zusammenbau:

Der Träger ist fast komplett vormontiert, lediglich der Bügel für die Abstandshalter muss mit zwei Schraubverschlüssen am Grundträger befestigt werden. Hierbei hilft die verständliche Montageanleitung, die mit vielen Illustrationen und wenig Text bei Zusammenbau und Montage hilft. Nach dem Einklipsen des Kennzeichens (Wiederholung des Auto-Kennzeichens am Träger ist gesetzlich vorgeschrieben, eine Zulassung ist aber nicht nötig) mit einer etwas fummeligen Plastikleiste seid ihr quasi ready to go.

Montage Träger:

Das Aufsetzen des Trägers war in unserem Test beim ersten Versuch etwas „hakelig“, sobald man aber eine gewissen Übung und den Träger ein paar Mal montiert hat, ist die Befestigung eigentlich völlig problemlos. Das Aufsetzen ist aufgrund des vergleichsweise geringen Gewichts des Trägers für eine Person allein möglich, auch der Kraftaufwand für das Schliessen des Schnellverschlusses ist überschaubar.

Der 13-polige Steckeranschluss rastete satt in der Buchse ein, das Fahrzeug erkannte den angeschlossenen Träger und deaktivierte die hinteren Einparksensoren und alle Beleuchtungsfunktionen wurden problemlos angesteuert.

Montage Fahrräder:

Obwohl der Träger ja vergleichsweise kompakt ist, bereitete die Befestigung eines Mountain-Bikes mit 22 Zoll Rahmen und hohen Hohlkammer-Felgen keinerlei Probleme. Das Rad wird in eine Schiene gestellt, zwei „Befestigungskeile“ in dieser Schiene bis an die Reifen geschoben und diese mit ausreichend langen Textil-Schnallen-Verschlüssen an den Felgen befestigt. Dann wird der Rahmen mit dem flexiblen und abschliessbaren Ratschen-Verschluss am Abstandhalter befestigt. Dieser Verschluss nimmt auch Rahmen mit großen und ovalen Querschnitten auf, bietet aber systembedingt nicht maximalen Diebstahlschutz. Ein Demontage von Sattel, Felgen oder Ähnlichem ist nicht nötig, das Rad ist im Endeffekt innerhalb von 2 Minuten sicher verstaut und genau so schnell auch wieder abmontiert.

Fazit:

Sehr kompakter Träger, komplett vormontiert, vergleichsweise einfache Befestigung, auch für große Fahrräder geeignet, Ratschensicherung sehr flexibel aber nicht maximaler Diebstahlschutz, solide Verarbeitung mit 3 Jahren Herstellergarantie. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen anderer Hersteller ist der Atera Strada Sport 2 preislich mit am attraktivsten.

[Danke an Christian]