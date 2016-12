Testbericht – Hanwag Ferrata Combi GTX Leicht, komfortabel und robust – Ein wahres Multitalent für alpine Einsteiger

Wer die breiten Forstwege und die geschmeidigen Wiesen-Pfade verlassen und sich in die Regionen oberhalb der Baumgrenze vorwagen möchte, der wird mit einem normalen Wander-/Trekkingschuh schnell an die Grenzen stoßen.

Vor allem der Sohlenkonstruktion eines Wander-/Trekkingschuhs fehlt es an Steifigkeit, die für den Kontakt mit Fels unerlässlich ist, denn gerade aus der steifen Sohlenkonstruktion resultieren die gute Klettereigenschaften eines Bergstiefels.

Neben der Steifigkeit ist es gerade die Sohle selbst die einen sicheren Tritt unabhängig vom Untergrund ermöglicht. Für einen Schuh mit alpinen Genen ist es beispielsweise die Climbing-Zone im Frontbereich der Sohle die das Antreten/Anstehen auf kleinen Felspitzen und -kanten ermöglicht.

Des Weiteren ist für den alpinen Einsatzbereich ein umlaufender Geröllschutz von Vorteil, dieser schont das Obermaterial gegen Abrieb und macht den Schuh haltbarer. Wer mit dem Gedanken von Gletscsherüberquerungen und leichte Hochtouren spielt, der muss ebenfalls auf die Steigeisenfestigkeit des Schuhs achten. Gerade im Kontakt mit Schnee und Eis ist die Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität des Schuhs enorm wichtig, denn wer will bei einer Tour schon nasse und dadurch kalte Füße haben.

Wer nun denkt, dass ein Schuh mit den oben genannten Eigenschaften ein Vermögen kostet, der irrt. Der bayrische Traditionsschuster Hanwag hat in seinem Repertoir ein Modell, dass diese Eigenschaften in sich verreint. Den Ferrata Combi GTX, ein Bergstiefel, der sich gerade für Einstieger in die Welt der alpinen Touren besonders gut eignet. Mehr über dieses Multitalent erfahrt ihr im Anschluß.

Ferrata Combi GTX – das verspricht der bayrische Bergschuster

Der bedingt steigeisenfeste, leichte Klettersteigstiefel ist ein zuverlässiger Begleiter im felsigen Gebirge und sorgt auch bei Schnee und Eis für einen sicheren Auftritt.



Click Clamps machen eine Zweizonen-Schnürung möglich und erhöhen den Komfort. Die integrierte Vibram® Climbing II Außensohle ist durchgehend mit TPU verstärkt. Der Ferrata Combi GTX® ist seit dem Sommer 2016 auch mit einem Wide-Leisten erhältlich.

Das aF-Testurteil von Mitch: Ein leichter Bergstiefel, der gerade für Einstiger keine Wünsche offen lässt – die richtige Wahl für alpines Terrain

Der Ferrata Combi GTX war einer der Hauptdarsteller auf der Hanwag Alpine Experience 2016. Zwar konnte er nicht wie geplant seine alpinen Gene auf dem Jubiläumsgrat unter Beweis stellen, aber das was der Schuh in den beiden Tagen leisten musste kann sich sehen lassen.

Am ersten Tag ging es zum großen Teil in strömenden Regen durch das Reintal und dann am zweiten Tag in einem Wintereinbruch über schneebedeckten Fels (knöchelhoher Schnee) hinauf zur Zugspitze.

Verhätlnisse dieser Art meistert der Ferrata ohne Probleme, denn Dank des GoreTex Innenmaterials blieben alle Füße trocken. Keiner der Teilnehmer klagte über Druckstellen oder Blasen, was für die komfortable Passform des Schuhs spricht.

Der hohe, aber dennoch flexible Schaft gibt in Kombination mit der Zweizonen-Schnürung (Click-Clamps) dem Fuß einen guten Halt ohne diesen bei zu fester Bindung abzuschnüren.

Gerade die Kombination aus Schnee und nassem Fels als Untergrund verlangt der Sohle eines Bergschuhs wirklich alles ab. Aber selbst diese Verhältnisse sind für die Vibram-Sohle des Ferrata Combi GTX kein Problem, vorausgesetzt ist natürlich die eigene gute Trittsicherheit bei Bedingungen dieser Art.

Ist eine gewisse Trittsicherheit gegeben, dann hat man mit dem leichten Bergstiefel eine wahre Freude auf felsigem Untergrund oder gar beim Klettern, denn durch die Climbing-Zone im vorderen Sohlenbereich lassen sich sehr gut kleine Kanten oder Tritte nehmen. Die Steifigkeit der Sohle erleichtert das Antreten am Fels, an der Wand und entlastet den Fuß enorm.

Der Schuh ist wie es sich für den bayrischen Bergschuster gehört hochwertig verarbeitet. Die gezwickte Machart erlaubt eine Wiederbesohlung, direkt beim Hersteller. Seine Robustheit hat der Ferrata vor allem dem festen umlaufenden Geröllschutz aus Gummi zu verdanken. Dieser absorbiert bei Geröll- oder Felskontakt die einwirkenden Schläge und schützt vor Abrieb.

Wie es sich für einen Bergstiefel der Kategorie C (nach A. Meindl) gehört, ist der Ferrata Combi GTX bedingt steigeisenfest und für die Verwendung von halbautomatischen Steigeisen (Körbchen-Steigeisen) geeignet. Dieser Sachverhalt erlaubt es den Schuh bei Gletscherquerungen oder bei eintages Hochtouren einzusetzen.

Das Gesamtfazit – Die Vor- und Nachteile im Überblick:

Der Ferrata Combi GTX ist ein wahres Multitalent unter den leichten Bergstiefeln und bietet gerade dem Einsteiger ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Aber auch der erfahrene Bergsteiger wird an dem Leichtgewicht seine Freude haben. Dieser Schuh lässt keine Wünsche offen.

+ geringes Gewicht

+ elastischer Schaft

+ komfortable Zweizonen-Schnürung

+ wiederbesohlbar

+ trotz bedingter Steigeisenfestigkeit nicht zu hart

+ gute Kletter- und Tritteigenschaften auf Fels und im Schnee

+ sehr gutes Preis-Leistungsverhätlnis

– keine Nachteile

Die Details:

Besonderheiten: Gezwickte Machart, dadurch wiederbesohlbar, dauerhaft wasserdichtes und atmungsaktives GORE-TEX® Futter, Steigeisenauflage an der Ferse für halbautomatische Steigeisen, fest hochgezogener Geröllschutzrand aus Gummi, spezielle Kletterbrandsohle, Vibram® Sohle, Click Clamps für zweizonen-Schnürung

Einsatzbereich: Bergsteigen, Hochtouren, Klettersteig

Geeignet für: als Herren- und Frauen-Variante erhältlich

Obermaterial: Bergrindleder, Cordura ®, Neopren Abschluß

Innenmaterial: GORE-TEX® Laminat

Sohle: EVA Gummisohle mit PU Keil, durchgehende TPU-Verstärkung

Verschluß: Schnürung

Gewicht: ca. 1450 Gramm (das Paar; Größe 7-5,5)

Leisten: Normal fit, Wide (ab Sommer 2016)

Größen: Herren: 6-13, Damen: 3,5-9

Preis: 279,95 Euro (UVP)