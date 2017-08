Testbericht – Optimus Spoons & Spork Usefull things – Kleine Helfer für den wahren Outdoor-Genuß

Ob im täglichen Leben oder auf Reisen, zumeist sind es die kleinen Dinge, die für das letzte Quentchen an Entspannung und Wohlbefinden sorgen. In unserem Alltag werden diese jedoch nur bedingt wahrgenommen oder als selbstverständlich vorausgesetzt. Sind wir aber unterwegs, können gerade fehlende oder nicht richtig funktionierende Details für Frustration oder besser gesagt für weniger Entspannung sorgen. Gerade beim Thema Verpflegung auf Tour kommt es auf eben jene Kleinigkeiten an, damit das verdiente Mahl auch richtig gut schmeckt. Natürlich kann man die Suppe direkt aus dem Topf schlürfen oder die Pasta mit Fingern essen. Aber nur weil wir uns außerhalb der Zivilisation befinden, müssen wir ja nunsere Manieren nicht gleich komplett ablegen. Doch leider ist das Besteck aus der Küchenschublade nicht gerade leicht und für den Outdoor-Einsatz weniger gut geeignet. Genau aus diesem Grund haben wir es uns nicht nehmen lassen, auf unseren Streifzügen durch die Alpen das kompakte und multifunktionale Besteck aus dem Hause Optimus zu testen.

Optimus Sliding Long Spoon – auf kurz oder lang ein vollwertiger Löffel

Der Sliding Long Spoon, ist ein ausziehbarer, stabiler Outdoor-Löffel aus BPA-freiem, lebensmittelechtem Kunststoff. Er eignet sich ideal zum Essen von Mahlzeiten direkt aus den Standbeuteln von Fertignahrung wie bspw. Trek’n Eat. Für eine optimale Reinigung kann der Löffel am Stil auseinander genommen werden.

Das aF-Testurteil von Mitch:

Es ist absolute Geschmackssache, ob Outdoor-Besteck nun aus Kunststoff oder doch besser aus Metall bestehen sollte. Ganz klar, Kunsstoff besitzt gegenüber Metall definitiv einen Gewichtsvorteil. Je nachdem ob man nun aus dem Teller, dem Topf oder einem Standbeutel isst, der ausziehbare Löffel von Optimus meistert jede Herausforderung und hat immer die richtige Länge. Auch in puncto „Beladung“ hat man mit dem Sliding Long Spoon kein Nachsehen, denn er besitzt denselben Besteckkopf wie ein Standardlöffel aus der Küchenschublade. Besonders praktisch ist die Steckfunktion am Stil, dank welcher der Löffel zuammengeschoben und für eine bessere Reinigung mit nur einem Handgriff auseinander genommen werden kann. So bleiben keine unappetitlichen Reste am oder im Löffel-Stil zurück. Das Material selbst ist nicht nur lebensmittelecht, sondern ebenfalls sehr stabil und langlebig. Sogar nach mehrmaligem Einsatz und diversen Waschgängen in der Spülmaschine wirkt der Sliding Long Spoon wie neu. Die typische Verfärbung des Kunsstoffs durch die häufigen Spülwaschgänge bleibt aus. Damit ist der Outdoor-Löffel ein vollwertiges Utensil für unterwegs mit einem überaus guten Preis-Leistungs-Verhältnis.



+ hohe Stabilität

+ geringes Gewicht

+ auszieh- und zusammenschiebbar

+ leicht zu reinigen

+ richtige Länge für Standbeutel

+ kleiens Packmaß

– keine Nachteile

Die Details:

Besonderheiten: leicht, stabil und ausziehbar, kleines Packmaß

Material: Kunststoff (BPA-frei und lebensmittelecht)

Maße: 235/36 mm (ausgezogen); 175/36 mm (eingeschoben)

Gewicht: 19 Gramm

Preis: 6,95 Euro

Optimus Titan Long Spoon – leichter Metall-Löffel für den harten Outdoor-Einsatz

Der Optimus Long Spoon ist das perfekte Besteck für die praktischen und wiederverschliessbaren Standbeutel diverser Fertignahrungsanbieter. Der Griff des leichten Titan-Löffels ist nämlich genau so lang wie nötig, um die Outdoor Menüs nach einem erlebnisreichen Tag in der Natur genüßlich und – im wahrsten Sinn des Wortes – stilvoll verspeisen zu können.

Das aF-Testurteil von Mitch:

Der Titan Long Spoon ist der metallene Bruder des Sliding Long Spoon, allerdings kann er nicht eingeschoben werden. Dafür besticht er mit einem sehr geringen Gewicht von gerade mal 19 Gramm. Reintitan sei dank. Demgegenüber wiegt ein normaler Esslöffel aus Metall nahezu doppelt so viel. Der Titan-Löffel besitzt zudem genau die richtige Länge, um problemlos auch den Boden der Standbeutel von Outdoor-Menüs zu erreichen, ohne sich die Finger schmutzig zu machen oder die komplette Hand in den Beutel stopfen zu müssen. Dadurch lassen sich mit dem Löffel auch die letzten Reste problemlos und nahezu komfortabel aus der „Fresstüte“ holen. Die Fläche der „Schaufel“ ist etwas größer, als die eines Teelöffels, aber keine Sorge – beim Essen mit dem Titan Long Spoon muss man deswegen noch lange nicht verhungern. Im Gegenteil: mit dem vergleichsweise kleinen Besteckkopf lassen die Ecken von Standbeuteln bis in den letzten Winkel auskratzen. Der komplette Stil des Löffels ist mattiert und liegt daher allein vom Grip her wirklich gut in der Hand. Selbst mit Handschuhen rutscht der Löffen bei winterlichen Temoperaturen nicht aus der Hand. Der Besteckkopf ist hingegen poliert und hebt sich daher optisch vom Stiel ab. Allein aus hygienischen Gründen und um ihn besser reinigen zu können. Damit ist der Titan-Löffel ein optimaler und langstieliger Begleiter mit sehr geringem Gewicht und einem ebenso guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

+ hohe Stabilität

+ geringes Gewicht

+ leicht zu reinigen

+ perfekte Länge für Standbeutel

– nicht verkürzbar

– recht kleiner Besteckkopf

Die Details:

Besonderheiten: leicht, stabil, richtige Länge für Standbeutel

Material: Reintitan

Maße: 215 mm

Gewicht: 19 Gramm

Preis: 11,95 Euro

Optimus Titan Falt-Spork – leichter, einklappbarer Göffel für den perfekten Outdoor-Genuß

Der Optimus Titan Falt-Spork oder die auch als Göffel bezeichnete Kombination aus Löffel und Gabel ist aus ultraleichtem Reintitan gefertigt und mit einem einklappbaren Griff ausgestattet. Der Besteckkopf verfügt für eine optimale Reinigung über eine polierte Oberfläche, während der Griffansatz mattiert ist. Das praktische Outdoorbesteck passt perfekt zur Grundauzstattung jeder Outdoor-Küche und findet in jedem Kochtop-Set einen Platz zum Verstauen.

Das aF-Testurteil von Mitch:

Der Titanium Falt Spork ist der kleinste Löffel bzw. die kleinste Gabel aus dem Hause Optimus. Der Göffel (deutsche Bezeichnung für Spork) ist durch einen Klappmechanismus mit Blockierfunktion in der Mitte faltbar und passt deshalb selbst in jedes noch so kleine Fach im Rucksack. Oder für Minimalisten sogar in die Hosen- oder Handtasche. Wie sein großer Bruder, der Titanium Long Spoon, besteht das Kombiset aus hochwertigem Reintitan und besitzt ebenfalls ein sehr geringes Gewicht. Nicht nur der polierte Besteckkopf auch der Rest des Löffels lassen sich somit optimal reinigen. So bleiben selbst im Klappmechanismus keine Essensreste zurück. Trotz seiner geringen Größe und der Leichtbauweise besitz der Spork eine hohe Stabilität und kann wie ein vollwertiger Löffel oder eine Gabel benutzt werden. Auch das Handling mit Handschuhen stellt kein Problem dar. Einziger Wermutstropfen ist die Länge, die leider nicht ausreicht, um aus den praktischen Fertignahrung-Standbeuteln optimal essen zu können. Dennoch ist der kleine Helfer klein aber oho und stellt für Outdoor-Gorumets einen vollwertigen Ersatz für Gabel oder Löffel dar.

+ hohe Stabilität

+ geringes Gewicht

+ klappbar

+ leicht zu reinigen

+ sehr geringes Packmaß

– zu kurz für Standbeutel

Die Details:

Besonderheiten: leicht, stabil und klappbar

Material: Reintitan

Maße: 165/95 mm

Gewicht: 18 Gramm

Preis: 14,95 Euro