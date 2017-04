Testbericht – prAna & Houdini Travel-Outfits aus Merino und robuster Baumwolle – bequemer Reisen von Kopf bis Fuß

Outdoorsportler und Frischluftfans setzen gerne auch im Alltag ein Statement für die eigene Leidenschaft. Davon nicht ausgeschlossen sind natürlich auch die Reisen zu jenen Orten, wo das ein oder andere Abenteuer winkt. Gerade lange Flüge oder Fahrten im Zug bzw. Auto stellen dabei nicht nur die Nerven auf die Probe, sondern auch die Klamotten, die man am Leibe trägt. Um die „Belastungen“ unterwegs so gering wie möglich zu halten und ein Maximum an Komfort sowie Funktionalität sicherzustellen, sollte man bereits bei der Wahl der Bekleidung viel Wert auf die kleinen Details legen. Hierzu zählen neben einer maximalen Bewegungsfreiheit auch eine optimale Regulierung des Körperklimas sowie ein möglichst robustes, aber dennoch nicht unnötig ins Gewicht fallendes Material.

Idealerweise handelt es sich dabei um multifunktionale Teile, die sowohl als Alltagsbekleidung als auch als funktionale Sportklamotte eingesetzt werden können, um Platz zu sparen und die Menge an Gepäck auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn dann noch geruchshemmende Eigenschaften hinzukommen, da die einzelnen Bekleidungsstücke unterwegs eher seltener den Weg in die Waschmaschine finden, ist die perfekte Reisegardarobe perfekt. Alles Punkte, die auch wir vor dem Start unseres zweimonatigen Trips nach Neuseeland als Messlatte definiert hatten – und auch mussten – um bei der Gepäckaufnahme nicht das zugelassene Gesamtgewicht zu überschreiten. Ob die von prAna und Houdini freundlicherweise zur Verfügung gestellten Teile als funktionale Reisebegleiter überzeugen konnten, erfahrt ihr im folgenden Testbericht.

prAna Sansana W’s Top, Gotu W’s Pullover & Mountain Slim Fit – lässige Baumwollshirts und bequemer Hoodie für Traveller

Das Sansana W’s Top wie auch das Mountain Slim Fit Shirt von prAna sind dank ihres simplen, aber dennoch lässigen Looks ein echter Blickfang im Alltag oder auf Reisen. Die Shirts aus einem Materialmix mit Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester sind nicht nur schnell trocknend und sorgen für eine optimale Regulierung des Körperklimas, sondern sollen auch durch ein äußerst angenehmes Tragegefühl auf der Haut überzeugen.

Der prAna Gotu W’s Pullover für Damen sieht zwar auf den ersten Blick aus wie ein herkömmlicher Hoodie, entpuppt sich jedoch beim Überstreifen als funktionales Lieblingsteil für jede Gelegenheit. Das Mischgewebe aus Baumwolle und Polyester sorgt für eine optimale Passform, ist atmungsaktiv und wärmt an kühlen Tagen. Der Slim Fit Schnitt sowie die bequemen und besonders breiten Bündchen erhöhen den Tragekomfort noch zusätzlich, während die beiden Einschubtaschen ausreichend Platz für alles bieten, was man schnell zur Hand haben muss. Abgerundet wird das alles noch durch den Kordelzug der lässig sitzenden Kapuze, der bei stürmischem Wetter für den nötigen Schutz enger gezogen werden kann.

Das af-Testurteil von Vroni & Veit:

Anfangs waren wir ja noch etwas skeptisch, was unsere neuen Reisebegleiter betrifft. Schließlich ist prAna eher als Yoga- und Klettermarke bekannt. Doch bereits bei der Anprobe waren wir mehr als positiv überrascht wie weich und angenehm sich jedes Shirt bzw. der Hoodie auf der Haut anfühlt. Dieser Eindruck sollte auch während der gesamten zwei Monate nicht geschmälert werden. Die einzelnen Bekleidungsstücke konnten durchweg überzeugen – sei es nun durch den hohen Tragekomfort, die langlebige Qualität oder den lässigen und dennoch unauffälligen Style. Besonders überrascht waren und sind wir vom Materialmix aus Bio-Baumwolle und Polyester, der selbst nach mehreren Tagen nicht unangenehm müffelte und mit so mancher Merino-Variante im Reisekoffer locker mithalten konnte. Alles in allem hat uns jedes einzelne Teil als perfekter Reisebegleiter mehr als nur überzeugt – auch hinsichtlich des im Hinblick auf die gebotene Qualität verhältnismäßig günstigen Anschaffungspreises.

+ hoher Tragekomfort und super Passform

+ optimale Regulierung des Körperklimas

+ schnell trocknender Material-Mix

+ weitestgehend geruchsneutral

+ Top-Verarbeitung und beste Qualität

– es gibt tatsächlich keine 🙂

Die Details:

Besonderheiten: Fair Trade Certified Factory, Bio-Baumwolle

Material: 60% Bio-Baumwolle, 40% Polyester (Mountain Slim Fit), 56% Polyester / 44% Bio-Baumwolle (Gotu Pullover), 46% Bio-Baumwolle, 54% recyceltes Polyester (Sansana Top)

Farben: Charcoal Heather, Mint Heather (Mountain Slim Fit), Black Jacquard, Winter Jacquard (Gotu Pullover), Grey Gipsy Dance, Viola Gipsy Dance (Sansana Top)

Größe: S – XXL (Mountain Slim Fit), XS-XL (Sansana Top), XS-XL (Gotu Pullover)

Preis (UVP): 39,95 (Mountain Slim Fit), 99,95 Euro (Gotu Pullover), 49,95 Euro (Sansana Top)

Houdini Wooler Houdi – funktionaler und leichter 2nd-Layer aus Merinowolle für Reise und Alltag

Houdini präsentierte für die Herbst-/Wintersaison 16/17 das Wooler Houdi, eine funktionelle Kapuzenjacke aus 100 % zertifizierter Merinowolle, die durch gute Performance und hohen Tragekomfort überzeugen soll. Die „Strickjacke“ wird aus 100% Merinowolle gefertigt (17,5 Mikronen), die von Natur aus antistatisch und antibakteriell ist und auf effektive Art und Weise das Mikroklima sowie die Körpertemperatur regulieren soll. Das Material bildet dank der Gitterkonstruktion zudem Hohlkanäle, die eine bessere Belüftung bieten. Eine Eigenschaft, die zudem die Thermoeigenschaften und für ein ausgezeichnetes Wärme-Gewichts-Verhältnis sorgen. Ausgestattet ist der Houdi mit zwei Einschubtaschen, wobei in der rechten der Gummizug für den Bund verstaut ist, und einen 2-Wege-Frontzipper. Last but ot least ist der 2nd Layer recycle- und biologisch abbaubar.

Das af-Testurteil von Veit:

Auf Reisen oder im Alltag kommt es vor allem auf ein Maximum an Komfort an. Der Wooler Houdi von Houdini erfüllt allein diesen Aspekt zu 100%. Als Begleiter während unseres zweimonatigen Trips quer durch Neuseeland war die Wolljacke quasi täglich im Einsatz. Und genau hier kommen wir zum nächsten Punkt – die Merinowolle sorgt dauerhaft für geruchsneutrale Eigenschaften und eine optimale Regulierung des Körperklimas. Selbst nach mehreren Tagen im Dauereinsatz stinkt einem der 2nd-Layer ganz und gar nicht. Einzig das Material leiert auf Dauer etwas aus, was aber an der natürlichen Struktur der Naturfaser liegt. Trotz kleiner Kritikpunkte, wie den etwas zu flach geschnittenen Kragen und den über die rechte Einschubtasche regulierbaren Gummizug im Saum, hat sich der Houdi mit der Zeit zu einem meiner Lieblingsteile gemausert.

+ angenehmer Tragekomfort

+ perfekte Regulierung des Körperklimas

+ hohe Atmungsaktivität

– einseitiger Gummizug etwas umständlich

– Kragen etwas zu kurz geraten

– leiert mit der Zeit etwas aus

– recht hoher Preis

Die Details:

Besonderheiten: 2-Wege-RV

Material: Wooler GridMerino (100% Wolle, Merino, 260 g/m²)

Farben: Blue Illusion, College Grey, True Black

Größe: XS – XXL

Gewicht: 478 g

Preis: 200,- Euro (UVP)

prAna Womens Halle Pant & Tucson Pant – funktionale Freizeithosen für Alltag, Reisen und jede Gelegenheit

Die Tucson Pant von prAna ist eine lässige Baumwoll-Jeans für Männer, die mit einem schlankem Beinschnitt, niedrigem Hüftbund und im klassischen Five-Pocket-Style daherkommt. Überzeugen kann sie vor allem durch ihren dezenten Look, der dennoch nicht langweilig wirkt. Hinzu kommt noch der angenehme Tragekomfort dank des Gewebe-Mix aus organischer Baumwolle und Elasthan. Dadurch ist die Hose angenehm weich, aber zugleich robust, langlebig und angenehm elastisch. Eine perfekte Hose für Alltag und längere Reisen um den Globus, gerade weil sie problemlos auch beim spontanen Bouldern, Klettern oder bei sonstigen Aktivitäten zum Einsatz kommen kann.

Die leger geschnittene Kletterhose Women’s Halle Pant von prAna ist aus einem robusten Material gefertigt, dass Felskontakt problemlos wegsteckt und dank einer DWR-Imprägnierung auch kürzeren Regenschauern die Stirn bieten kann. Der hohe Stretchanteil sowie die vorgeformten Knie sorgen für die nötige Bewegungsfreiheit im Alltag, beim Klettern oder Wandern. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen bieten ausreichend Stauraum für Kleinigkeiten. Abgerundet wird die sportlich geschnittene Freizeithose durch den modischen Doppelknopf am Bund.

Das af-Testurteil von Vroni & Veit:

Absolute Highlights in unserer persönlichen prAna-Kollektion waren vor allem die beiden Hosen, die einfach super bequem sind und vor allem durch ihre robuste Qualität überzeugen. Die Tucson Pant ist mittlerweile kaum mehr im Alltag wegudenken. Und auch auf Reisen war sie weitaus mehr als nur eine Konstante: Superbequem, megarobust und dank ihre schlichten, aber dennoch lässigen Designs die optimale Wahl für die Reise, die Arbeit und sogar offizielle Anlässe. Oder um es anders zu sagen: Ein Allrounder im dezenten Jeanslook.

Auch die Women’s Halle Pant steht dem in nichts nach. Sie funktioniert perfekt im sportlichen Urlaubsalltag und eignet sich genauso wunderbar für Wanderungen und Bergtouren. Der Schnitt ist locker und lässig, das Material sehr atmungsaktiv und äußerst bequem. Ein echter Allrounder, der sich in jedem Reisegepäck schnell bewährt und mit uns sicherlich noch das ein oder andere (Outdoor-)Abenteuer erleben darf. Ein wichtiger Hinweis: Die Größenangaben bzw. den Size and Fit Guide auf der prAna Webseite sollte man mit Vorsicht genießen. Die Pant gibt es von der Größe 00 (XS) bis 16 (XL). Unsere Hose hatte die Größe 4, was laut Hersteller einer kleinen S entspricht – allerdings nach amerikanischen Maßstäben. Vroni trägt normalerweise eine 38. Bei der prAna Größe 4 hatte sie sogar nach 300 Gramm neuseeländischem Rindersteak (+ Dessert) noch viel Platz.

+ hoher Tragekomfort und optimale Passform

+ robuster und atmungsaktiver Material-Mix

+ Top-Verarbeitung und beste Qualität

+ multifunktional im Einsatz

– es gibt tatsächlich auch hier keine 🙂