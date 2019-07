Nachdem wir bereits ein komplettes Outfit aus der erweiterten Green Shape Core Collection für euch getestet haben, sind wir erst im Anschluss daran auf die hochfunktionalen “Sveit” Shirts gestoßen. Die nachhaltig produzierten Outdoorshirts und Tank-Tops überzeugen vor allem durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet und sorgen gerade bei der aktuellen Hitzewelle für angenehmen Tragekomfort. Dank der sommerlichen Styles sind die leichten Teile nicht nur für diverse Aktivitäten am Berg geeignet, sondern machen auch im Alltag eine wirklich gute Figur. Kein Wunder also, dass sich die lässigen Shirts innerhalb kürzester Zeit zu den absoluten Lieblingsteilen gemausert haben.



Sieht gut aus und fühlt sich noch besser an: Das angenehm weiche drirelease® Material macht die Sveit Shirt-Serie von Vaude zum idealen Allrounder für den Bergsport. Vom Aussehen und dem Tragekomfort soll es klassischen T-Shirt aus Baumwolle sehr nahe kommen. Doch der patentierte Materialmix aus Polyester und Merino- bzw. Biobaumwolle steckt voller Funktionalität. Laut Hersteller ist es extrem schnelltrocknend, leicht kühlend und geruchsresistent. Die verwendete (Schur)Wolle ist zudem ein nachwachsender Rohstoff und schont die fossilen Ressourcen. Konsequenterweise besitzen die funktionalen Shirts für Männer und Damen auch das VAUDE Green Shape-Label, das für ein umweltfreundliches, funktionelles Produkt aus nachhaltigen Materialien steht. Egal ob stylisches Ärmelshirt oder ultraleichtes Tanktop, die lässigen Oberteile eignen sich für die unterschiedlichsten Aktivitäten und versprechen ein optimales Körperklima an warmen wie auch kühleren Tagen.

Zugegeben, manchmal fällt es uns durchaus schwer, bei selbst kleinsten Schwachpunkten an einem Outdoorprodukt mal ein Auge zuzudrücken. Bei den Shirts der Sveit-Serie von VAUDE haben wir es dann doch getan. Denn selbst nach mehrmaligem Einsatz konnten wir schlichtweg nichts bemängeln. Außer vielleicht, dass der Material-Mix nach ein paar Waschgängen etwas an Elastizität verliert. Aber dafür sind wir von den funktionalen Shirts sowas von begeistert, dass wir sie einfach mal so richtig über den Klee loben müssen. Da stimmt einfach alles: Die Passform, der kratzfreie Tragekomfort und die Qualität. Auch das stylische Design mit dezentem Farbkontrast sorgt am Berg wie auch im Alltag für sehenswerte Akzente.

Doch nicht nur die Optik, auch der schnelltrocknende und umweltfreundlich hergestellte Materialmix ist einfach genial. Egal ob an heißen Tagen oder bei kühleren Temperaturen, die Fasern transportieren unglaublich schnell die Feuchtigkeit vom Körper weg und sorgen für ein durchweg angenehmes Körperklima. So ergibt sich an heißen Sommertagen ein angenehmer Kühleffekt, während es bei herbstlichen Bedingungen deutlich wärmer hält als ein gewöhnliches Shirt. Der körpernahe Schnitt tut sein übriges und ünterstützt das Feuchtigkeitsmanagement noch zusätzlich. Somit liegt das Material jederzeit angenehm weich auf der Haut und bietet hohen Tragekomfort bei den verschiedenstens Aktivitäten. Last but not least wird durch den Wollanteil das Entstehen unangenehmer Gerüche dauerhaft unterbunden, wodurch die Shirts erst nach mehrmaligem Tragen auf sich aufmerksam machen – und selbst dann nur dezent. Perfekt für mehrtägige Trekking- und Bergtouren sowie schweißtreibende Mountainbike-Action oder ausgedehnte Kletterrouten am Fels.