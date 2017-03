VairLosung – Banff Mountain Film Festival 2017 Gemeinsam mit VAUDE verlosen wir 2×2 Freikarten für die BANFF in München

Wir waren am 16. Februar 2016 zur Premiere des Banff Mountain Film Festival (BANFF) dabei und waren wieder schwer beeindruckt. Seitdem geht das rund 2-stündige Filmprogramm mit einer Auswahl prämierter Beiträge auf große Tournee durch Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Gemeinsam mit VAUDE verlosen wir 2×2 Freikarten für die Vorstellungen am 25.03.2017 um 16 Uhr sowie um 20 Uhr in der Alten Kongresshalle München. Weitere Infos und das komplette Programm gibt’s unter: www.banff-tour.de

airFreshing verlost 2×2 Freikarten für den 25. März in München: Alles was du für eine Teilnahme an der VairLosung* der 2×2 Freikarten tun musst – schicke uns bis spätestens Sonntag, den 19.03.2017, um 24 Uhr eine E-Mail an vairlosung@airfreshing.com und der richtigen Antwort auf folgende Frage: Woher stammen die Hobby-Rudersportlerinnen aus dem Film „Four Mums in a Boat“, die aus eigener Kraft den Atlantik überquert haben?