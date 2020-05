Hörst du ihn? Den Ruf der Natur, der dich ins Freie lockt, damit sich deine Lungen mit frischer Luft füllen, deine Füße sich auf Schotter, Stein und Moos erden und die Sonne auf deiner Nasenspitze brennt? Dann ist es höchste Zeit für die richtige Funktionsbekleidung! Denn: Outdoor macht nur halb so viel Spaß, wenn du nicht die passende Ausrüstung hast. Das gilt für die Wandertour genauso wie für den ausgedehnten Waldspaziergang. Gemeinsam mit Vorteilshop.com geben wir dir ein paar Tipps, worauf du generell achten solltest und wie du möglichst bequem an rundum perfekte Funktionsbekleidung für dein nächstes Outdoor-Abenteuer kommst – ohne dafür unnötig viel Geld ausgeben zu müssen.

Qualität kaufen und sparen im Vorteilshop

Wetter, Bodenverhältnisse und die eigene Körpertemperatur sind ausschlaggebend dafür, dass du dich beim Aufenthalt in der Natur geschützt, sicher und wohl fühlst. Namhafte Outdoormarken investieren deshalb viel Zeit und Forschung auf die Produktion von innovativen Funktionstextilien, die uns Frischluft-Fans bestmöglich unterstützen können. Diese Textilien begeistern mit tollen Features wie z. B. einer ausgezeichneten Atmungsfähigkeit oder Temperaturregulierung – ein Grund dafür, warum Funktionsbekleidung in Geschäften recht teuer ist.

Gerade deshalb lohnt sich die Suche nach attraktiven Deals im World Wide Web. Ein ganz heißer Tipp ist der Online-Shop www.vorteilshop.com . Denn dieser avanciert immer mehr zum Paradies für Schnäppchenjäger. So findest du hier neben zahlreichen Angeboten auch stark reduzierte Markenware von Toplabels wie Regatta, Reusch, Nordcap, Schöffel und vielen anderen. Schlau sein lohnt sich übrigens: Wenn du dich für den Newsletter anmeldest, wirst du sofort über neue Aktionen informiert und kannst von weiteren Rabatten profitieren.

Schutz, Komfort und Vielseitigkeit: die Funktionsjacke

Zwiebelprinzip lautet das Motto beim Wandern! Will heißen: mehrere dünne Schichten statt einer dicken Schicht. Aus diesem Grund sind die meisten Funktionsjacken auch recht dünn und ziemlich leicht. Ihre Stärke liegt in ihrer Funktion: Eine gute Outdoorjacke erlaubt dir Bewegungsfreiheit, bietet dir in Form von Taschen genug Platz für alles, was in Griffnähe sein muss, und ist wind- und wasserdicht bzw. wasserabweisend.

Zusätzlich besteht sie aus einem atmungsaktiven Funktionsmaterial, das zugleich schnell trocknen kann und somit für einen hervorragenden Feuchtigkeitsabtransport sorgt. Kurz gesagt: Sie soll dich vor äußeren Elementen schützen und innen eine trockene, angenehme Körpertemperatur fördern. Weil die Deals wirklich super sind: Hier gleich eine Auswahl an richtig guten Funktionsjacken zum reduzierten Preis. Empfehlenswert ist die Kombi einer wasserabweisenden Funktionsjacke mit einer extra Fleecejacke, sodass du wirklich für jede Wetterlage gut gerüstet bist.

Auf Schritt und Tritt rutschfrei und flexibel: Trekkingschuhe

Auf deinem Weg in der Natur erwarten dich steile Serpentinen, rutschige Schotterwege oder auch wurzel- und steinreiche Waldböden. Die Wahl der richtigen Laufsohle ist für deine Sicherheit absolut wichtig. Qualitative Trekkingschuhe sind langlebig, weil sie robust verarbeitet werden. Neben dem perfekten Sitz und Halt im Schuh selbst ist es wichtig, dass die Schuhe deine Füße atmen lassen, nicht zu schwer sind und eine stark profilierte Laufsohle haben für eine gute Bodenhaftung. Damit du beim Gehen weniger schnell müde wirst, ist die Schrittdämpfung der Schuhe absolut unverzichtbar. Sie ist entscheidend dafür, dass deine Gelenke und Bänder auch nach Stunden auf den Beinen entlastet werden.

Outdoormarken wie Dachstein, Reusch oder Stubai bieten Trekkingschuhe an, die als Allrounder für Spaziergänge wie für Trekkingtouren perfekt geeignet sind. Wichtig: Ein Trekkingschuh muss sitzen und es bietet sich an, diese eine Nummer größer zu kaufen, weil du beim Wandern im Normalfall dickere Socken trägst und eventuell deine eigenen orthopädischen Einlagen verwenden willst. Bei Vorteilshop hast du übrigens 30 Tage Umtauschrecht, so kannst du die Schuhe zuhause öfter tragen, um den Sitz zu kontrollieren, bevor du dich endgültig entscheidest.

Die zahlreichen Vorteile eines Funktionsshirts

Ein Teil der korrekten Wanderausrüstung, das gerne übersehen wird, ist das Funktionsshirt. Viele tragen stattdessen ein normales T-Shirt aus Baumwolle. Was dabei nicht bedacht wird: Baumwolle ist zwar atmungsaktiv, aber braucht lange beim Trocknen. Aus diesem Grund sind unangenehm feuchte Schweißflecken bei einer Wanderung praktisch vorprogrammiert. Die Kombination von Feuchtigkeit und kalter Luft erhöht außerdem die Gefahr einer Erkältung. Ein richtiges Funktionsshirt besteht meist aus Kunstfasern. Diese haben den Vorteil, schnell zu trocknen, da der Feuchtigkeitstransport optimiert ist. Auch wenn man also ins Schwitzen kommt, bleibt das Gewebe nicht lange feucht, weil die Feuchtigkeit schnell nach draußen entweichen kann.

Außerdem sind Shirts aus Kunstfasern super pflegeleicht, widerstandsfähig und sehr leicht. Das hartnäckige Vorurteil also, dass Fasern wie Polyester oder Polyamid nicht atmungsaktiv sind, trifft schon lange nicht mehr zu. Neben dem Unterschied zwischen dünnen Funktionsshirts und Funktionsshirts mit leicht aufgerauter Innenseite für kalte Tage gibt es im Allgemeinen nur Designvariationen. Von einfachen Shirts über Polos bis hin zu Funktionshemden ist alles dabei, hier gleich eine Auswahl zu sehr günstigen Preisen. Wie du siehst, Funktionskleidung macht dich unabhängiger von Witterungsverhältnissen und muss gar nicht so viel kosten. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß beim Bewältigen deiner Outdoor-Abenteuer, egal ob große Trekkingtour oder Spaziergang im Wald.