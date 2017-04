VairLosung – Millet / grindelwaldSPORTS Erlebe die Bergwelt von Eiger, Jungfrau und Mönch im Millet Base Camp 2017

Nach einem sehr erfolgreichen Millet Base Camp im vergangenen Jahr lädt der französische Bergsportausrüster Millet anläßlich seines 30-jährigen Jubiläums und in Kooperation mit der Schweizer Bergschule grindelwaldSPORTS wieder nach Grindelwald am Fuße der Eiger Nordwand ein. Der diesjährige Outdoorevent findet vom 11. bis 12. Juni 2017 in der atemberaubenden Bergkulisse des Dreigestirns von Eiger, Jungfrau und Mönch statt und lockt wieder zahlreiche Bergsportler in die alpine Bergwelt des Berner Oberlandes. Gemeinsam mit den Veranstaltern verlosen wir ein attraktives Paket für zwei Personen im Gesamtwert von gut 1.200,- Euro* – inkl. An- und Abreise, Guide, Unterbringung im Eiger Base Camp sowie Verpflegung.

VairLosung* von Teilnehmerplätzen im Millet Base Camp 2017:

Jetzt haben alle „Millet-Freunde“ erstmalig die Möglichkeit, den Spuren Eric Escoffiers zu folgen, dem Millet für seine Trilogy 1987 die erfolgreiche „Trilogy Limited Series“ widmete. Doch bevor es auf Schneeschuhtour zur Mönchhütte, zur Bärglihütte, zum Mönchsjoch mit Blick ins Eismeer oder wahlweise zum Training „Spaltenrettung“ geht, gilt es, sich mit persönlichem Sportbild und Motivationsspruch zu bewerben. Schon Anfang Juni geht es dann ganz real für zwei Tage auf alpine Tour in die Schweiz.

Jetzt bewerben und Höhenluft schnuppern!

Das team von airFreshing.com verlost* gemeinsam mit dem französischen Bergsportspezialisten Millet zwei exklusive Teilnehmerplätze. Wenn du beim Millet Base Camp 2017 in Grindelwald dabei sein willst, dann bewirb dich jetzt bis zum 19. Mai 2017 mit einem Action-Bild von dir und einem persönlichen Motivationsspruch und sende diese an folgende E-Mail-Adresse: basecamp@milletmountaingroup.com

Bitte vergiss beim Absenden deiner E-Mail nicht den folgenden Betreff mit anzugeben: airfreshing.com

Millet Base Camp 2017 – das Programm

Sonntag, den 11. Juni 2017:

14.30 Uhr: Ankunft im Millet Expert Shop bei grindelwaldSPORTS, Dorfstrasse 103, CH-3818 Grindelwald

15.45 Uhr: Fahrt mit der Jungfraubahn zur Station Eigerwand Aufbau des Millet Base Camps, danach Millet Programm mit vielen Highlights

Montag, den 12. Juni 2017:

7.30 Uhr: Abbau Base Camp und Fahrt zum Jungfraujoch mit Frühstück und Einweisung durch die Bergführer

10.00 Uhr: Millet alpines Programm mit den Bergführern

(Bitte gewünschte Aktivität bei Anmeldung angeben)

Gruppe 1: Gemütliche Schneeschuhtour zur Mönchshütte

Gruppe 2: Schnellere Schneeschuh-Gruppe zum unteren Mönchsjoch mit Blick ins Eismeer

Gruppe 3: Schnelle Gruppe mit Besuch der Bärglihütte

Gruppe 4: Technische Gruppe mit Spaltenrettung-Training

17.30 Uhr: Abreise bzw. Check-In Hotel für Teilnehmer mit langer Heimreise