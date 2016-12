Webtipp – Helly Hansen #FeelAlive mit Helly Hansen – Fordere dich selbst heraus!

Wobei fühlst du dich besonders lebendig? Auf einem Berggipfel mit atemberaubender Aussicht? Oder bei einer Abfahrt im Tiefschnee? Draußen zu sein, eins mit der Natur und den Elementen, beschert uns diese einzigartigen Momente, in denen wir das intensive Gefühl von Lebendigkeit in uns spüren.

In diesem November fordert Helly Hansen dazu auf, mit Fotos und Texten die Geschichte des eigenen ultimativen “alive” Erlebnisses zu erzählen – die Umgebung, die Menschen und die Gefühle, die zum perfekten Moment beigetragen haben.

Lebendigkeit ist ein Lebensgefühl – #FeelAlive:

Die online-Aktion ist inspiriert von den Geschichten der Bergprofis, Athleten und Markenbotschafter, die täglich in Ausrüstung von Helly Hansen unterwegs sind, Menschen, die sich voll und ganz dem Lebensgefühl von Lebendigkeit verschrieben haben. Die neue globale Helly Hansen Kampagne „Alive since 1877“ fordert dazu auf, raus zu gehen, um genau diese Lebendigkeit zu spüren und zu erfahren, was das Unternehmen seit seiner Gründung voran treibt: professionelle Ausrüstung zu entwickeln, die Menschen dabei unterstützt, das „Alive“ Gefühl zu erleben.

post and win – noch bis 10. Januar 2017:

Wöchentlich werden hochwertige Sachpreise für die inspirierendsten Posts vergeben, alle Teilnehmer haben außerdem eine Chance auf den Hauptgewinn – ein außergewöhnliches Bergerlebnis im Park City Mountain Resort in Utah mit den Helly Hansen Ski Patrollern und professionellen Freeride Athleten. Teilnehmer posten ein Bild und einen kurzen Text zu ihrem persönlichen Alive Moment auf www.hellyhansen.com/alive und teilen mit #feelalive ihr Erlebnis mit der Welt auf Facebook und Instagram.