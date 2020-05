Salomon will mit einer neuen Kampagne endlich Schluss machen mit alten Klischees und setzt unter dem Motto: “ANY PATH. YOUR WAY.” gezielt auf unabhängige, starke Frauen. So zeigen die Franzosen im Rahmen ihrer neuen Outdoor Women Kampagne aktive Frauen bei den verschiedensten Outdoor-Abenteuern, die längst überholten Vorurteilen trotzen. Hierzu zählen unter anderem auch emotionale Fotos, die mit beliebten Hashtags wie #girlsnightout #movienight #bikinibody #followforfollow oder #workout betitelt und in den sozialen Medien verbreitet werden. Die damit kommunizierte Botschaft soll zugleich auch ein Appell an die Natürlichkeit, an die Freundschaft unter Frauen, an die Stärke und den Mut sein: „Du bist eine Frau. Du bist schön, genau so wie Du bist. Draußen bist du frei, du selbst zu sein. Egal, was du machst, mach’s auf deine Art”. Ziel der Aktion ist die Promotion der eigenen WMN-Outdoor-Kollektion (Apparel und Footwear) für die Sommersaison 2020, die um neue leichte, atmungsaktive und klein verstaubare Produkte speziell für weibliche Frischluftfreunde erweitert wurde.

Online-Contest: “My kind of #Beautybox”

Zum Start der Outdoor Women Kampagne ruft Salomon zum weltweiten Online-Contest “My kind of #Beautybox” auf. Im Zuge dessen werden unter allen Teilnehmern zehn attraktive Beauty-Boxen mit den brandneuen VAYA Mid GTX Hikingboots und sorgfältig ausgewählten Accessoires für das nächste Outdoor-Abenteuer verlost. Seit dem 7. Mai können Frauen auf Instagram ein Foto oder Video zum Thema Outdoor veröffentlichen, das ihre Version von “natürlichem Selbstbewusstsein” widerspiegelt und zu beliebten Hashtags wie #nofilter #morningroutine und #hairstyle passt.

Wer mitmachen will, braucht nur einen entsprechenden Beitrag veröffentlichen, mit @Salomon markieren bzw. verlinken, den Hashtag #SalomonWMN verwenden und schon ist die Teilnahme gesichert. Im Juni wird Salomon dann die glücklichen Gewinnerinnen des Wettbewerbs bekannt geben, welcher in Zusammenarbeit mit Maria Nila & Non Plastic Beach ins Leben gerufen wurde. Alle weiteren Infos sowie die Teilnahmebedingungen gibt’s unter: www.salomon.com