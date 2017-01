Webtipp – Schneehoehen.de Infoportal für Wintersportler zu Skigebieten, Lawinenlagebericht & Co.

Ihr wollt ein verlängertes Wochenende auf der Skipiste verbringen und habt noch keine Ahnung wo ihr überhaupt hin wollt oder wo die Schneebedingungen momentan am besten sind? Das Onlineportal Schneehoehen.de bietet Wintersportlern einen umfassenden Überblick über alles, worauf es wirklich ankommt – von den aktuellen Bedingungen in den Skigebieten über Schneehöhen und Wetterbericht bis hin zum Lawinenlagebericht. Auf diese Weise lassen sich mit nur wenigen Klicks und anhand detaillierter Karten, aktueller Videos und übersichtlicher Listen die wichtigsten Daten des gesamten Alpenraums sowie der deutschen Mittelgebirge abrufen und miteinander vergleichen. Weitere Infos gibt’s unter: www.schneehoehen.de

Auf die Piste, fertig, los!

Wer vor allem bei schönem Wetter auf der Skipiste unterwegs sein will, dem vermittelt das aktuelle Wettervideo auf Schneehöhe.de eine Übersicht über die Skiregionen im gesamten Alpenraum sowie in den deutschen Mittelgebirgen und den Vogesen. Neben den aktuellen Wetteraussichten inklusive Neuschneeprognosen werden auch die Bewegungen von Hoch- und Tiefdruckgebieten visualisiert. Orientierung bietet zudem eine Karte der Alpenländer, in der aktuelle Temperatur und Witterung für einzelne Regionen verzeichnet sind. Außerdem lässt sich eine Vorhersage für die beiden nachfolgenden Tage aufrufen. Ein detaillierter Vergleich wird bei der Aufteilung nach Ländern möglich.

Aus der übersichtlichen Liste können Wintersportler darüber hinaus Schneefallgrenze und Neuschneemenge sowie Niederschlagswahrscheinlichkeit und Sonnenscheindauer entnehmen. Wo genau Niederschlag zu erwarten ist, zeigt der Regen- und Niederschlagsradar. Dank unterschiedlicher Farbgebung lässt sich aus dieser Karte auch einfach ablesen, in welchen Regionen mit Schnee und wo eher mit Regen zu rechnen ist. Die Schneehöhen-Verteilung mit Prognose für die kommenden Tage wird in einer eigenen Karte dargestellt. Dabei sind die Ausschnitte jeweils so gewählt, dass sie sich nicht allein auf den Alpenraum beschränken, sondern auch andere Skiregionen wie etwa die Pyrenäen gezeigt werden.