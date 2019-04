Im Frühjahr 2017 stellt die deutsche Outdoormarke JACK WOLFSKIN ihre neue Digital-Kampagne unter dem Motto #GoBackpack vor. Eine charmante “Geldzurück- und Influenzer-Kampagne”, mit der die Idsteiner junge Backpacker und Weltenbummler bei ihren abenteuerlichen Reisen unterstützt. Offensichtlich wurde damit ein Nerv getroffen, denn seit Beginn der Social Media Aktion zeigten unzählige junge Menschen die „GoBackpack“-Flagge, wurden inzwischen über 1.500 Videos hochgeladen und der Hashtag mehr als 21.000 mal in den sozialen Medien platziert. Nun folgt das nächste Level, im Zuge dessen sich junge Abenteurer für ein exklusives Outdoor-Event und ein aufregendes Rahmenprogramm auf der unbewohnten schwedischen Privatinsel Bergholmarna bewerben können. Dort wird ein außergewöhnliches Camp errichtet, um abenteuerlustige Backpacker und weltoffene Traveller aus aller Welt zusammenzubringen. Alle Infos zur Kampagne sowie zu den Teilnahmebedingungen am Gewinnspiel gibt’s unter: www.go-backpack.com/camp

Gewinnt eine exklusive „Once in a lifetime“-Experience

Für insgesamt neun Tage wird 40 Kilometer von Stockholm entfernt in der Inselwelt der Schären ein außergewöhnliches Outdoor-Camp errichtet. Von der Küche bis zu den Zelten, von sportlichen Outdoor-Aktivitäten über spannende Workshops bis hin zum musikalischen Highlight organisiert JACK WOLFSKIN die komplette Infrastruktur. Mit dabei sind auch einige “Top-Influencer” aus den Bereichen Outdoor und Reise – unter anderem Anna Heupel, Gürel Sahin und Jonas Skorpil, die bspw. Workshops rund um Themen wie Reisen und Nachhaltigkeit leiten. Unterstützt werden sie dabei von Outdoor-Experten von JACK WOLFSKIN, die den Teilnehmern in Workshops ihr Fachwissen zu Produkten, Ausrüstung & Co. vermitteln. An drei Terminen können insgesamt 90 Personen drei unvergessliche Tage im Camp verbringen. Die Bewerbungsphase läuft bereits seit dem 14.03.2019. Wer ebenfalls dabei sein will, sollte sich beeilen und auf der offiziellen Website bewerben.

Quelle: JACK WOLFSKIN

